Serie A: a Fiorentina 64 évig nem látott sorozatot produkált

A Comóban pályára lépő Fiorentina sorozatban a hetedik győzelmét könyvelte el a Serie A-ban. Hét bajnokit egymás után legutóbb 1960-ban tudott megnyerni a Fiorentina és pontszámban beérte a 28-28 ponttal vezető Atalanta, Inter duót. A firenzeiek a 20. percben a Milan tól kölcsönkapott középpályás, Yacine Adli 22 méteres lövésével szerezték meg a vezetést, majd a második félidőben Moise Kean idénybeli kilencedik bajnoki találatával (a csatár ezzel holtversenyben 2. a Serie A góllövőlistáján) végleg eldöntötték a három pont sorsát. A Como tíz emberrel fejezte be a mérkőzést Alberto Dossena 92. percben történt kiállítása miatt és sorozatban immár a hetedik meccsén maradt nyeretlen a bajnokságban.

😨 On-loan #ACMilan midfielder Yacine Adli scores a screamer for Fiorentina



pic.twitter.com/CRBCs8ZYXj — SempreMilan (@SempreMilanCom) November 24, 2024

A Torino és a Monza is elveszítette a legutóbbi három bajnoki meccsét. A két csapat vasárnapi mérkőzésén a második félidőben a torinóiak szerezték meg a vezetést, de Adam Masina góljára a bosnyák Milan Djuric gyorsan válaszolni tudott, mindketten szöglet utáni fejesből találtak be. Ezzel ki is alakult az 1–1-es végeredmény.

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

Como–Fiorentina 0–2 (Adli 20., Kean 68.)

Torino–Monza 1–1 (Masina 59., ill. Djuric 63.)

KORA DÉLUTÁN

Genoa–Cagliari 2–2 (Frendrup 12., Miretti 59., ill. Marin 8. –11-esből, Piccoli 86. – 11-esből)

KÉSŐBB

18.00: Napoli–Roma (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

18.30: Empoli–Udinese (Tv: Match4)



SZOMBATON RENDEZTÉK

Parma–Atalanta 1–3 (Cancellieri 50., ill. Retegui 4., Éderson 39., Lookman 75.)

Verona–Internazionale 0–5 (J. Correa 17., M. Thuram 22., 25., De Vrij 31., Bisseck 41.)

Milan–Juventus 0–0