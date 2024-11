Baloghék kikaptak az eddigi sereghajtótól; egy perc alatt két piros lap a Lazio győztes meccsén

Az Empoli az első félidőt egyetlen lövési kísérlet nélkül tudta le, a második játékrész elején azonban megszerezte a vezetést: Pietro Pellegri elé került szerencsésen a labda, és a csatár 11 méterről kilőtte a kapu jobb oldalát. A Comót sem lehetett igazán veszélyesnek nevezni, és ez hátrányban még inkább igaz volt. Az újonc a hajrában sem tudott mit kezdeni ellenfele védelmével, így az elmúlt öt meccsét tekintve elszenvedte a negyedik vereségét. 1–0

A Balogh Botonddal felálló Parma otthonában inkább a sereghajtó irányított, de a ködös időben egyik fél sem célzott pontosan – már amikor eljutott az ellenfél tizenhatosáig. A hazaiak kaput eltaláló lövés nélkül hozták le a mérkőzést, a 80. percben pedig megszerezte a vezetést a Genoa: Jeff Ekhator laposan ellőtte a labdát a magyar válogatott védő lába között, ezt még Szuzuki Zaion kitenyerelte, de a kipattanót Andrea Pinamonti az üres kapuba lőtte. A 86. percben bemutatkozott a vendégeknél a múlt héten szerződtetett, BL-győztes, Eb-ezüstérmes Mario Balotelli, aki a ráadás elején kapott is egy sárga lapot, az azt követő szabadrúgásnál pedig Balogh a kapu mellé fejelt. Sorozatban négy döntetlen után pont nélkül maradt a Parma (s immár kilenc bajnoki óta nyeretlen), a Genoa viszont győzelmével ellépett az utolsó helyről. 0–1

Már a 2. percben megszerezte a vezetést a Lazio: Luca Pellegrini 23 méterről ellőtt nem túl jó, középre érkező szabadrúgása kijött Simone Scuffetről, a kipattanót pedig Boulaye Dia könnyedén lőtte a kapuba. A folytatásban is a római csapat volt veszélyesebb, Valentín Castellanos eltalálta a kapufát, de emellett is igen aktív volt. A Cagliari tudománya a tizenhatoshoz érve elfogyott, a hazaiak akkor is jól teljesítettek, amikor védekezni kellett. Azonban a félidő végén a szerencse a vendégek mellé szegődött: Zito Luvumbo lövése megpattant, így a labda a balra mozduló Ivan Provedel mellett begurult a jobb alsó sarokba.

Nagyon nyomott a szünet után a Lazio, Castellanos és Matías Vecino is közel járt a gólhoz a 60. percben, de ezenkívül is voltak helyzetek. Negyedóra múlva Pellegrini harcolt ki tizenegyest, így óriási sansz adódott a rómaiak előtt, Mattia Zaccagni pedig nem hibázott, a jobb alsóba vágta a labdát. Majd gyorsan kiosztott két pirosat a játékvezető két vendégjátékosnak: Yerry Mina könyökkel eltalálta Castellanost, amiért megkapta a második sárgáját, emiatt pedig Michel Adopo reklamált, s ő is kibulizott magának egy második sárga lapot. A hajrában több lehetősége is lett volna a Laziónak, hogy lezárja a mérkőzést, de ehhez újabb gólra nem volt szüksége, így is megnyerte zsinórban a harmadik bajnokiját, míg a Cagliari sorozatban harmadszor kapott ki. 2–1

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Empoli–Como 1–0 (P. Pellegri 47.)

Parma–Genoa 0–1 (Pinamonti 80.)

Lazio–Cagliari 2–1 (B. Dia 2., Zaccagni 75. – 11-esből, ill. Luvumbo 41.)

Kiállítva: Mina (79., Cagliari), Adopo (79., Cagliari)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Verona–Roma 3–2 (Tengstedt 13., Magnani 34., Harrui 88., ill. Soulé 28., Dovbik 53.)

Kiállítva: Livramento (90+5., Verona)

Internazionale–Venezia 1–0 (La. Martínez 65.)

Napoli–Atalanta 0–3 (Lookman 10., 31., Retegui 90+2.)

Torino–Fiorentina 0–1 (Kean 41.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Bologna–Lecce 1–0 (Orsolini 85.)

Udinese–Juventus 0–2 (Okoye 19. – öngól, Savona 37.)

Monza–Milan 0–1 (Reijnders 43.)