A Juvénak minden sikerült – a kapus hátáról is bepattant a labda

Az olasz élvonal szombati programja a Bologna–Lecce találkozóval kezdődött, amelyen az idényt a vártnál gyengébben kezdő hazaiak Riccardo Orsolini 85. percben született fejes góljával 1–0-ra győztek. A BL-ben is szereplő Bologna így először tudott egymás után két bajnoki mérkőzést is megnyerni, múlt héten ugyanis a Cagliari vendégeként is begyűjtötte a három pontot.

A 18 órakor kezdődő Udinese–Juventus meccsen már jóval hamarabb, a 20. percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat: Kephren Thuram bal oldali szóló végén a kapu hosszú oldalát vett célba, de a kapufát találta el, ám a kipattanó Maduka Okoye kapus hátáról így is a gólvonal mögé jutott.

A 37. percben egy újabb, kapufáról kipattanó labdából talált be a Juve: ezúttal Kenan Yldiz találta el a jobb oldali kapufát, a kipattanóból pedig a 21 éves jobbhátvéd, Nicolo Savona szerezte meg idénybeli második bajnoki gólját.

A második félidő elején a hazaiaktól Keinan Davis talált be a kapuba, de mivel úgy került helyzetbe, hogy meglökte Federico Gattit, érvénytelenítették a gólt. A torinóiak két döntetlen után nyertek ismét a Serie A-ban, és egyedüli csapatként továbbra is veretlenek az olasz élvonalban. 0–2

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

Bologna–Lecce 1–0 (Orsolini 85.)

Udinese–Juventus 0–2 (Okoye 19., Savona 37.)

KÉSŐBB

20.45: Monza–Milan (Tv: Match4)

VASÁRNAP

12.30: Napoli–Atalanta

15.00: Torino–Fiorentina

18.00: Verona–Roma

20.45: Internazionale–Venezia

HÉTFŐ

18.30: Empoli–Como

18.30: Parma–Genoa

20.45: Lazio–Cagliari