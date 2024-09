Serie A: a Como meglepetésre legyőzte idegenben az Atalantát

A két csapat eredetileg hétfő este csapott volna össze egymással, ám a meccs napján leszakadt az ég Bergamóban, ami miatt állt a víz a pályán, így a találkozót el kellett halasztani.

Kedden aztán már minden feltétel adva volt a játékhoz, és egy ideig úgy tűnt, hogy az Atalanta érvényesíti is a papírformát, a hazaiak az első félidőben ugyanis Davide Zappacosta találatával még előnyben voltak. A fordulás után azonban hatalmasat változott a meccs képe, a Como 12 perc leforgása alatt három gólt is szerzett – köztük egy öngólt is vétett az Atalanta –, így megfordította a találkozót. Az Atalanta a 90+9. percben Ademola Lookman révén tizenegyesből ugyan szépített, de egyenlíteni már nem volt ideje, így a Como 3–2-es győzelmet aratott.

Ez az idegenbeli siker nagyon jól jött Cesc Fabregas csapatának, amely ennek köszönhetően elmozdult a tabella utolsó helyéről, és feljött a 15. pozícióba.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

Atalanta–Como 2–3 (Zappacosta 18., Lookman 90+9. – 11-esből, ill. Strefezza 46., Kolasinac 54. – öngól, Fadera 58.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Fiorentina–Lazio 2–1 (A. Gudmundsson 49., 90. – mindkettőt 11-esből, ill. Gila 41.)

Monza–Bologna 1–2 (Djuric 43., ill. Urbanski 24., Castro 80.)

Roma–Udinese 3–0 (Dovbik 19., Dybala 49. – 11-esből, Baldanzi 70.)

Internazionale–Milan 1–2 (Dimarco 27., ill. Pulisic 10., Gabbia 89.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Lecce–Parma 2–2 (Dorgu 32., Krsztovics 59., ill. Almqvist 90+3., Hainaut 90+6.)

Kiállítva: Guilbert (47.), ill. Cancellieri (58.)

Venezia–Genoa 2–0 (Busio 63., Pohjanpalo 85.)

Juventus–Napoli 0–0

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Cagliari–Empoli 0–2 (Colombo 33., Esposito 49.)

Verona–Torino 2–3 (Kasztanosz 12., Mosquera 90+3., ill. Sanabria 10., D. Zapata 33., C. Adams 79.)

Kiállítva: Dawidowicz (21., Verona)