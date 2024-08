„Motta egy stratéga” – Arrigo Sacchinak tetszett a megújult Juventus

„Nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével és az eredménnyel – kezdett bele mérkőzés utáni értékelésébe Thiago Motta, aki a Como elleni találkozón mutatkozott be a Juventus kispadján tétmérkőzésen. – Kiválóan játszottunk és megérdemelten nyertünk. Nagyon tetszett a védekezőjátékunk és a csatárok mozgása. Persze még tudunk miben fejlődni, és igyekszünk is napról napra jobbá válni. Úgy vélem, hogy ez a csapat képes is erre.”

A szakember külön kitért a 20 éves Samuel Mbangulára, aki a kezdőcsapatban kapott helyett a Como ellen, mi több, ő szerezte csapata első gólját a találkozón. „Mbangula? Végig nagyon higgadt volt, jól érezte magát a pályán. Nekem is jó érzéseim vannak vele kapcsolatban, de persze mindenkitől nagy dolgokat várok el, nem csak tőle. Az elvégzett munkájáért megérdemelte, hogy a kezdőcsapatban kapjon helyet. Nagyon örülök a teljesítményének, és annak is, hogy csapatként remekül futballoztunk.”

„Minden jó játékos tud együtt játszani – folytatta mérkőzés utáni értékelését Motta. – Thuram jó meccset játszott, Manu (Locatelli) is remekül teljesített, sokat kommunikált és jól olvasta a találkozót. Vannak olyan játékosaink, akik szeretik birtokolni a labdát és játszani akarnak. Locatelli is ilyen, már az első napoktól kezdve láttam rajta, hogy a pálya több pontján is hajlandó szerepelni. Örülök neki, kiváló teljesítményt nyújtott, a meccsen végig utasításokkal látta el csapattársait, hogy mit tegyenek.”

Nemcsak Motta, hanem az olasz edzőlegenda, Arrigo Sacchi is elégedett volt a Juventus első fordulóban nyújtott teljesítményével. A Milan korábbi sikeredzője a La Gazzetta dello Sportban írt publicisztikájában méltatta a torinói együttest és annak új vezetőedzőjét: „Motta egy stratéga. Ha a Juventus követi a projektjét, akkor messzire fog jutni” – írta Sacchi, aki a publicisztikája további részében úgy fogalmazott: bár a Como taktikailag és technikailag sem volt egy súlycsoportban a torinói csapattal, ez a győzelem új ciklus kezdetét jelentheti a Juve életében. Mint írta: az első meccs alapján jó benyomásai vannak a Juventusról, biztató a jövője.