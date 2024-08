Thiago Motta az újonc Como legyőzésével mutatkozott be a Juventus kispadján

A Como legutóbb az 1988–1989-es idényben játszott az élvonalban – Cesc Fábregas csapata a Juventus vendégeként tért vissza. A torinóiakat most először vezette tétmérkőzésen Thiago Motta, aki Khépren Thuramot és Juan Cabalt is a kezdőbe jelölte a nyári érkezők közül, azonban az 50 millió euróért megvásárolt Douglas Luiz csak a kispadon kapott helyet.

Az első helyzetre húsz percet kellett várni, ekkor Dusan Vlahovics fejelt kapu fölé 11 méterről. Két perccel később már megszületett a hazaiak vezető találata, Samuel Mbangula kapott labdát a bal szélen, befelé cselezett, majd a tizenhatos vonaláról a bal alsó sarokba helyezett. Érdekesség, hogy a belgának ez volt az első mérkőzése a Serie A-ban, és az első lövése rögtön gólt ért. A 20 éves 216 napos játékos az első belga labdarúgó, aki betalált a Juventus színeiben.

A félidő végén ismét ez volt a recept, előbb egy elrontott Vlahovics-helyzet (a szerb ezúttal a kapufát találta el), majd érkezett egy újabb Juventus-gól. Kenan Yildiz gurította vissza az alapvonalról a labdát, Timothy Weah kapásból tüzelt, a labda a lécről levágódott, majd ki a mezőnybe, de Matteo Marcenaro játékvezető azonnal jelezte, hogy már teljes terjedelmében áthaladt a gólvonalon.

A fordulás után majdnem jött a harmadik hazai találat. Vlahovics gólja előtt a videóbíró lest jelzett, így maradt a kétgólos hazai vezetés. A folytatás már kevés izgalmat hozott, a Comónak mindössze három kísérlete volt az egész mérkőzésen. Thiago Motta az utolsó tíz percre Douglas Luizt is becserélte, a 3–0-s végeredményt Mbangula passzából Andrea Cambiaso állította be.

SERIE A

1. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Juventus–Como 3–0 (Mbangula 23., Weah 45+1., Cambiaso 90+1.)

Lecce–Atalanta 0–4 (Brescianini 35., 66., Retegui 45., 57. – a másodikat 11-esből)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Bologna–Udinese 1–1 (Orsolini 57. – 11-esből, ill. Giannetti 68.)

Verona–Napoli 3–0 (Rocha Livramento 50., Mosquera 75., 90+4.)

Cagliari–Roma 0–0

Lazio–Venezia 3–1 (Castellanos 11., Zaccagni 44., Altare 81. – öngól, ill. M. K. Andersen 3.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Genoa–Internazionale 2–2 (Vogliacco 20., Messias 90+5., ill. M. Thuram 30., 85.)

Parma–Fiorentina 1–1 (Man 20., ill. Biraghi 75.)

Kiállítva: Pongracic (83., Fiorentina)

Milan–Torino 2–2 (Morata 89., Okafor 90+5., ill. Thiaw 30. – öngól, Zapata 68.)

Empoli–Monza 0–0