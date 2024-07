Az új tulajdonos nem „Grandepape Intert” akar

A Bajnokok Ligája-szereplésnek és az alaphelyzetbe ismét visszaálló jegybevételeknek köszönhetően a 2022–2023-as idényt a korábbi 140 millió eurós veszteség helyett már csak 85 millióssal zárta az INTERNAZIONALE, a bérek az éves költségvetésnek már csak az 57 százalékát vitték el a korábbi 76 százalék helyett – a klubot terhelő összadósság azonban már 538 millió euró.

Érdekes, hogy a 77 milliós mínusz után is 8 millió euró adót kellett fizetni (az év végén hozzák nyilvánosságra az előző idény elszámolásait), a bérköltség 226 millió euró volt, ez a második legmagasabb a ligában a Juventusé (282 millió) után.

HAZAI REKORDER

Csak a viszonyítás kedvéért: Simone Inzaghi évi bruttó 13 millió euróért hosszabbít, írja a nagy Romano, és bruttó négymillió eurós bónusza lesz a bajnoki cím esetén. Ez az edzői bér most rekord a Serie A-ban, egymillióval többet keres Inzaghi, mint Antonio Conte. Az al-Naszr biztosan többel csábította a mestert, aki eddig évi ötmillió eurót vitt haza (a bruttó kereset jó fele a nettó). Olaszországi, de nem olasz rekorder, mert Roberto Mancini kétmillió eurót keres. Havonta. Nettóban.

Denzel Dumfries eddig évi nettó 2.5 milliót kapott, ezt most 4 millióra emelik, ha aláír 2028-ig, plusz bónuszok. A holland azonban évi 5.5 milliót kért, bár a La Gazzetta dello Sport szerint alá fog írni négymillióért is. Az Internek mélyen a zsebébe kell nyúlnia: korábban az Olaszországban munkát vállaló külföldiek 50 százalékos adókedvezményben részesültek két éven át, ezt idén jelentősen megszigorították, mert maximum évi 600 ezer eurós fizetésig érvényes, és legalább négyéves olaszországi tartózkodáshoz kötik.

LEÉPÍTÉS

Távozik Davy Klaassen, Stefano Sensi, Alexis Sánchez és Juan Cuadrado, bónuszokkal együtt ők jó 20 millió eurót kerestek egy év alatt, ugyanakkor 18 játékos tért vissza kölcsönből, az ő bérük egy részét eddig is a milánóiak fizették. A korábbi futballista Ezequiel Carboni fia, a 19 éves támadó középpályás, Valentín Carboni rengeteget fejlődött, már háromszoros argentin válogatott (17 évesen még az olaszokat erősítette), karmesterként, szélsőként és ékként is bevethető, jelenleg a Copa Américán szerepel. Bátyja, Franco „csak” kerettag volt az albicelestében, ő a másodosztályban, a Ternanánál erősödött egy fél évig. A 21 éves jobb oldali mindenes, Mattia Zanotti bizonyított Svájcban, de nem mindenki jár hasonló cipőben.

A román kapus, Andrei Radu és az olasz támadó, Eddie Salcedo 11-11 milliós vételára kidobott pénz jelen állás szerint, a belga bekkbe, Zinho Vanheusdenbe is legalább ennyit fektettek be; a nemsokára a 30. életévét elérő argentin támadót, Joaquín Correát 33 millió euróért vették, számoljunk rá erre 7-8 milliós egyéb költséget, cserébe 77 mérkőzésen 15 kanadai pontot szerzett, éves hatmilliós bruttó bér mellett. Kölcsönben 20 meccset sem kapott Marseille-ben, egyetlen kanadai pontot sem szerzett.

Talán most elviszi az AEK Athén, ahol Matías Almeyda az edző, már többször beszélt a játékossal. Ugyanakkor a Galatasaray, a Lazio, a Sevilla vagy az újgazdag Como többet adhat Correáért, és kölcsönkérte őt a River Plate – de mivel jövőre lejár a támadó szerződése, ezért hosszabbítani kellene vele kölcsönadás előtt az érvényes szabályok szerint… A vételára 8.5 millió euró lehet, és hogy, hogyan nem, de van egy szaúdi kérője is!

Raduért a Genoa és az Empoli jelentkezett, előbbit már jól ismeri a kapus, és a genovaiak beszámolnák őt Josep Martínez árába (erről később), ráadásul az előző idényben a Cagliarival bizonyító középpályással, Gaetano Oristanióval egyetemben.

KAPÓS FIATALOK

Ha már a River szóba került fentebb: az argentin klub 5 milliót adna a bal oldali mindenesért, Franco Carboniért, opciósan, 10 milliós visszavételi lehetőséggel, Valentín Carbonit több francia forrás szerint megvenné a Marseille. Az Inter 30-35 milliót kér érte, a sima kölcsönajánlatot elutasította. Monitorozza V. Carboni helyzetét a Fiorentina, az Atalanta és a Lazio is.

A még tizenéves éket, Francesco Pio Espositót, az U21-es válogatott erősségét nagyjából a tabella felétől lefelé elhelyezkedő összes Serie A-s csapat vinné – bátyját, a szintén támadó Sebastiano Espositót csak a Bari és az Empoli. Inter-nevelés a legidősebb Esposito-fiú is, a szűrő Salvatore is, tavaly a Spezia négymillióért vette meg, már a SPAL-tól.

A Venezia vevő lenne fondorlatos opciókkal a Filip Sztankovics (ő Dejan Sztankovics fia), Gaetano Oristanio párosra, előbbit vinné a Bari és az Empoli is, opciós, visszavásárlási lehetőséges kölcsönnel. A fiatalabbik Sztankovics-testvért, a középpályás Alekszandart kölcsönadták a Luzernnek, vételi és visszavételi lehetőséggel. Az első opció 1.5 millió euróra rúg.

TÁVOZNAK MÉG?

A 32 éves Stefan de Vrij szerződése jövőre lejár, hívja a PSV, a Villarreal, az Aston Villa, a Leicester City és az al-Ittihad. Utóbbitól állítólag 15 milliót kértek.

Arnautovicért a Besiktas, a Fiorentina és a Galatasaray érdeklődik komolyan, Hakan Calhanogluért és Nicolo Barelláért a Bayern München (írja a Bild és Nicolo Schira), Lautaro Martínezért a Liverpool (Franz Biermann mondja ezt), a 23 éves uru csatárért, a hatmillióért vihető-vehető Martín Satrianóért a VfB Stuttgart, a Valencia, a Betis, a Brest és a Genoa; Mattia Zanottiért a Genoa és az Augsburg (a Lugano 1.5 milliós ajánlata nem nyert).

OPCIÓSAN ÉS SOK PÉNZÉRT INGYENESEN

Máris elkötött legalább 80 millió eurót játékosvásárlásra a csapat, de nem ilyen értékben erősödött: az olasz futballt ismerők kitalálták ennyiből is, hogy a korábban megkötött kölcsönszerződésekért most kellett fizetni, vagyis még pontosabban, most kellett megkezdeni a vételárak több évre elnyújtott törlesztését. Davide Frattesi olasz válogatott, Carlos Augusto tavaly ősszel bemutatkozott a brazil válogatottban – de 8 milliót kellett átutalni a 35 éves Marko Arnautovicért, ez nem tűnik bombaüzletnek.

Meglepően sokat, 13.5 milliót áldoztak a spanyol kapusért, Josep Martínezért, aki tavaly befutott a Genoában, bár már lipcseiként volt egyszer válogatott – az ár a benne lévő potenciát tükrözi (kétmillió még a bónusz), és ne feledjük, Yann Sommer nemsokára 36 éves.

Ereje teljében van, 30 esztendős a középső középpályás Piotr Zielinski, akinek lejárt a szerződése Nápolyban, Milánóban négy évre írt alá, évi 8.5 milliós bruttó bérért, nyugodtan tegyünk erre 10-12 milliós egyéb költséget. Nápolyban évi 6.5 milliót keresett legszebb éveiben, a másik olasz kérője a Juventus volt.

Egy évvel idősebb Zielinskinél az iráni Mehdi Taremi, akit rengetegen és rengetegszer hívtak az FC Portótól, a csatár most érezte idejét a váltásnak, kettő plusz egy évre írt alá, nettó 3 millióért. Plusz az egyebek…

Aki szerint túlzottak az általunk számított ügynöki költségek, azok kedvéért közöljük: csak tavaly 35 millió eurót költött az Inter a játékosok képviselőire, 2019 óta összesen 124 millió eurót. A Juventus 168-at…

IUVENTUS…

Az új Inter-tulajdonos, az Oaktree Capital bejelentette, hogy mindenképpen fiatalítani kell a csapatot, így kerülhet oda a Veneziától az amerikai középpályás, Tanner Tessmann vagy a Samp védője, a 17 éves Giovanni Leoni, de őket azonnal kölcsönadnák szerződtetésük után, éppen az eladóknak (a Sampdoria Mattia Zanottit vagy Sebastiano Espositót és Francesco Pio Espositót kéri a vételár egy részeként). Az Oaktree létre fog hozni egy U23-as csapatot, az új idők jeleként.

ALAKUL, ALAKULGAT

A május óta fő tulajdonos amerikai cég (ELŐZMÉNYEK ITT) megtartotta a futballvezetőket, évi 3 millió euróért eladta az edzőközpont nevét (az utótagja marad Angelo Moratti, eddig a Szuningé volt a név első fele), szerzett szponzort az edzésfelszerelésekhez, szerződést hosszabbított a sportszergyártójával és a mez hátulját „megszerző” szponzorral (ez még 40 millió euró évente); az új főtámogató pedig a Betsson lett, aki kétszer annyit, azaz évi 30 millió eurót fizet, mint az előző mezszponzor.

A Calcio e Finanza adatai szerint jó 20 százalék lehet a bónuszok mértéke.

Az új tulajdonos következő nagy feladata a régi álom valóra váltása lesz: egy saját stadion… Pár napja Milánó polgármestere, Beppe Sala hivatalosan is bejelentette, hogy készek eladni a San Sirót az Internek és a Milannak, és bemutatta a terveket is, miszerint 4-5 ezer nézőhelyenként lezárva is fel lehet újítani a stadiont.

ÉPÜL TOVÁBB A CSAPAT IS

Visszatérhet Salernóból a 22 éves Lorenzo Pirola, a 18 éves szlovén karmestert, Luka Topalovicot már meg is szerezték a Domzalétől, miként a spanyol hátvédet, Álex Pérezt a Betistől, de a Genoa 30 milliót kér a 27 éves izlandi csatárért, Albert Gudmundssonért, feleennyit a mexikói bekkért, Johan Vásquezért.

A télen vett Tajon Buchanan nagyon súlyos sérülést szenvedett, a fent említett fiatalítás miatt nem akarja a tulajdonos Mario Hermosót – ugyanakkor a másik kiszemelt, a szintén lejárt szerződésű Ricardo Rodríguez még nála is idősebb. A sportigazgató, Piero Ausilio elismerte, egy ballábas középső védőt keresnek még.

Olasz lapok úgy tudják, Jaka Bijolért 15 milliót kér az Udinese, Kevin Dansóért 35 milliót a Lens, ők lehetnek De Vrij utódai, ám az argentin Facundo Medina (Lens), Davide Zappacosta (Atalanta) és Nicolás Valentini (Boca Juniors) is kiszemelt. A La Stampa arról írt, hogy a Manchester City maga ajánlotta fel Joao Cancelót, 25 millió euróért. Marcos Alonso és Layvin Kurzawa ügynökei is felbukkantak állítólag Milánóban, de az elnök, Beppe Marotta egy nyilatkozata szerint (a 33 és fél éves) Alonsót biztosan nem veszik meg.

Lásd az Oaktree előírásait, amely az új Grande Intert nem veteránokkal képzeli el.

HARASZTZÖRGETŐK

Jakub Kiwiort eladja az Arsenal, számoltunk be róla a héten, az Inter mellett a Milan, a Juventus és a Napoli is tárgyal ügynökével, írja a Sky Sport Italia. Az olasz sajtó köztudottan nem szívleli az átigazolási pletykákat, az erre szakosodott portálok ezért csapatonként és óránként alig 10-25 ilyen hírt adnak ki, nézzünk néhány meglepő nevet Ivan Perisicen és Kim Min Dzsén kívül! Mats Hummels (forrás: a Bild), a spanyol középpályás, a válogatott kerettag, pármai Adrián Bernabé (Rudy Galetti), Dan Ndoye (Florian Plettenberg), Jusszef en-Nesziri (Il Corriere dello Sport), Samu Omorodion (L’Interista), Matteo Pessina (Il Giorno), Matty Cash (Gianluca Di Marzio) és Jerdy Schouten (Quotidiano Sportivo).

SAJÁT FORRÁSBÓL

Van helye a Merca-tóban a kisebb összegeknek is: a Juventustól beesik közel kétmillió euró, a torinóiak ugyanis megveszik a Monzától az olasz kapust, Michele Di Gregoriót, akit tavaly hatmillióért adott el az Inter, de a következő vételár tíz százalékát is kikötötte akkor magának. Di Gregorio remekül védett az előző idényben, a játékjoga háromszor annyit ér, mint a milánóiak által a minap megvett spanyol kapusé.

Yann Bissecket többször is megtekintették a Real Madrid scoutjait, írja egy lengyel lap, a fiatal védő a szép példája annak, hogy csak érdemes azért fiataloknak is lehetőséget adni. Szintén figyelteti a Real az ificsapat középpályását, Ebenezer Akinsanmirót, őt kölcsönkérte a minap a Samp.

SZAKÉRTŐK

Fabio Capello szerint az Inter a bajnokság legnagyobb esélyese, a többi csapatot éppen átépítik, néhányan edzőt cseréltek, mások nem tudják, mit is akarnak az átigazolási idénytől, Christian Vieri szerint is az Interé a Serie A legjobb csapata – de egyetértenek abban is, hogy a csapatot tovább kell még erősíteni ezen a nyáron.

A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA

ATALANTA BERGAMO

ÉRKEZETT: Charles De Ketelaere (Milan, kölcsön után végleg, 22 000 000 euró), Ben Godfrey (Everton, 12 000 000 euró)

Kölcsönből vissza: Nadir Zortea (Frosinone), Samuel Giovane (Ascoli), Brandon Soppy (Schalke), Giorgio Cittadini (Monza), Federico Zuccon (Cosenza), Nicolo Cambiaghi (Empoli), Pierluigi Gollini (Napoli), Caleb Okoli (Frosinone), Roberto Piccoli (Lecce), Viktor Kovalenko (Empoli)

Kölcsönbe: Nicolo Zaniolo (Galatasaray, 6 400 000 euró)

TÁVOZOTT: Duván Zapata (Torino, kölcsön után végleg, 5 600 000 euró), Ebrima Colley (Young Boys, kölcsön után végleg, 1 650 000), Giuseppe Di Serio (Spezia, kölcsön után végleg, 1 500 000), José Luis Palomino (szerződése lejárt)

Kölcsönből vissza: Emil Holm (Spezia)

FC BOLOGNA

ÉRKEZETT: Emil Holm (Spezia, 7 000 000 euró), Remo Freuler (Nottingham, kölcsön után végleg, 4 500 000 euró), Jens Odgaard (AZ, kölcsön után végleg, 4 000 000), Najim Bjar (Reims, 1 000 000), Juan Miranda (Betis, i.)

Kölcsönből vissza: Antonio Raimondo (Ternana), Niklas Pyyhtiä (Ternana), Kevin Bonifazi (Frosinone), Sydney van Hooijdonk (Norwich City)

TÁVOZOTT: Marko Arnautovic (Inter, kölcsön után végleg, 8 000 000), Luis Binks (Coventry, k. v., 2 000 000), Ebenezer Annan Novi Pazar, 350 000), Adama Soumaoro (szerződése lejárt)

Kölcsönből vissza: Alexis Saelemaekers (Milan), Victor Kristiansen (Leicester City)

CAGLIARI

ÉRKEZETT: Sebastiano Luperto (Empoli, 3 500 000), Kingstone Mutandwa (Cagliari U19)

Kölcsönből vissza: Davide Veroli (Catanzaro), Razvan Marin (Empoli), Giorgio Altare (Venezia), Gastón Pereiro (Ternana)

TÁVOZOTT: Alberto Dossena (Como, 8 000 000), Giorgio Altare (Venezia, 1 000 000), Nahitan Nández (al-Kvadsziah, i.), Simone Aresti (szl.), Marco Mancosu (szl.)

Kölcsönből vissza: Andrea Petagna (Monza), Eldor Somurodov (Roma), Gaetano Oristanio (Inter), Gianluca Gaetano (Napoli)

COMO 1907

ÉRKEZETT: Alberto Dossena (Cagliari, 8 000 000), Gabriel Strefezza (Lecce, kölcsön után végleg, 5 000 000), Andrea Belotti (Roma, 4 500 000), Ben Lhassine Kone (Torino, 1 500 000), Matthias Braunöder (Austria Wien, kölcsön után végleg, 1 500 000), Peter Kovacik (Podbrezova), Marco Curto (Südtirol, kölcsön után végleg), Mattia Felici (Feralpisalo, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Alberto Cerri (Empoli)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Jean-Pierre Nsame (Legia Warszawa)

FC EMPOLI

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Petar Stojanovic (Sampdoria), Gabriele Guarino (Modena), Liam Henderson (Palermo)

TÁVOZOTT: Sebastiano Luperto (Cagliari, 3 500 000), Etrit Berisha (szl.), M'Baye Niang (szl.), Mattia Destro (szl.), Lorenzo Tonelli (szl.)

Kölcsönből vissza: Simone Bastoni (Spezia), Elia Caprile (Napoli), Alberto Cerri (Como), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Szymon Zurkowski (Spezia), Matteo Cancellieri (Lazio), Nicolo Cambiaghi (Atalanta), Razvan Marin (Cagliari), Jusszef Maleh (Lecce), Viktor Kovalenko (Atalanta)

FIORENTINA

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Abdelhamid Szabiri (al-Fajha), Lorenzo Amatucci (Ternana), Louis Munteanu (Farul), Alessandro Bianco (Reggiana), Niccolo Pierozzi (Salernitana), Filippo Distefano (Ternana), Josip Brekalo (Hajduk Split), Szofjan Amrabat (Manchester United)

TÁVOZOTT: Alekszandr Kokorin (Aris Limassol, k. v., i.), Alfred Duncan (szl.), Giacomo Bonaventura (szl.), Gaetano Castrovilli (szl.)

Kölcsönből vissza: Maxime López (Sassuolo), Davide Faraoni (Hellas Verona), Andrea Belotti (Roma), Arthur Melo (Juventus)

GENOA FC

ÉRKEZETT: Vitinha (Marseille, k. v., 16 000 000), Koni De Winter (Juventus, k. v., 8 000 000), Morten Thorsby (Union Berlin, k. v., 4 000 000), Emil Bohinen (Salernitana, k. v., 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Alessandro Marcandalli (Reggiana), George Puscas (Bari), Mattia Aramu (Bari), Kelvin Yeboah (Standard Liege), Silvan Hefti (Montpellier), Filip Jagiello (Spezia), Filippo Melegoni (Reggiana), Massimo Coda (Cremonese), Güven Yalcin (Karagümrük)

TÁVOZOTT: Francesco Cassata (Spezia, 590 000), Kevin Strootman (szl.), Giorgio Cittadini (Monza), Djed Spence (Tottenham)

HELLAS VERONA

ÉRKEZETT: Suat Serdar (Hertha, k. v., 4 500 000), Jackson Tchatchoua (Charleroi, 3 000 000), Daniel Mosquera (América Cali, 700 000), Christian Corradi (Vicenza, 500 000), Martin Frese (Nordsjaelland, i.)

Kölcsönből vissza: Kevin Lasagna (Karagümrük), Federico Ceccherini (Karagümrük), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Davide Faraoni (Fiorentina), Yayah Kallon (Bari), Mert Cetin (Ankaragücü)

TÁVOZOTT: Tijjani Noslin (Lazio, 15 000 000), Kevin Rüegg (Basel, 440 000)

Kölcsönből vissza: Michael Folorunsho (Napoli), Jackson Tchatchoua (Charleroi), Fabien Centonze (Nantes), Karol Swiderski (Charlotte), Federico Bonazzoli (Salernitana), Rúben Vinagre (Sporting CP)

INTERNAZIONALE

ÉRKEZETT: Davide Frattesi (Sassuolo, kölcsön után végleg, 29 000 000 euró), Carlos Augusto (Monza, k. v., 13 000 000), Marko Arnautovic (Bologna, k. v., 8 000 000), Piotr Zielinski (Napoli, i.), Mehdi Taremi (Porto, i.)

Kölcsönből vissza: Francesco Pio Esposito (Spezia), Joaquín Correa (Marseille), Zinho Vanheusden (Standard Liege), Mattia Zanotti (St. Gallen), Eddie Salcedo (Lecco), Valentín Carboni (Monza), Gaetano Oristanio (Cagliari), Lucien Agoumé (Sevilla), Martín Satriano (Brest), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Andrei Radu (Bournemouth), Filip Sztankovics (Sampdoria)

TÁVOZOTT: Davy Klaassen (szl.), Juan Cuadrado (szl.), Alexis Sánchez (szl.), Stefano Sensi (szl.)

Kölcsönből vissza: Emil Audero (Sampdoria)

JUVENTUS

ÉRKEZETT: Douglas Luiz (Aston Villa, 51 500 000), Khéphren Thuram (Nice, 20 600 000)

Kölcsönbe: Michele Di Gregorio (Monza, 4 500 000)

Kölcsönből vissza: Facundo González (Sampdoria), Kaio Jorge (Frosinone), Dean Huijsen (Roma), Matías Soulé (Frosinone), Gianluca Frabotta (Cosenza), Marley Aké (Yverdon), Arthur Melo (Fiorentina), Enzo Barrenechea (Frosinone)

TÁVOZOTT: Samuel Iling-Junior 20 England (Aston Villa, 14 000 000), Enzo Barrenechea (Aston Villa, 8 000 000), Koni De Winter (Genoa, k. v., 8 000 000), Kaio Jorge (Cruzeiro, 7 200 000), Adrien Rabiot (szl.), Alex Sandro (szl.)

Kölcsönből vissza: Carlos Alcaraz (Southampton)

LAZIO

ÉRKEZETT: Tijjani Noslin (Hellas Verona, 15 000 000), Mattéo Guendouzi (Marseille, k. v., 13 000 000), Loum Tchaouna (Salernitana, 8 000 000)

Kölcsönbe: Fisayo Dele-Bashiru (Hatayspor)

Kölcsönből vissza: Marcos Antonio (PAOK), Matteo Cancellieri (Empoli), Toma Basic (Salernitana), Jean-Daniel Akpa Akpro (Monza)

TÁVOZOTT: Luis Alberto (al-Duhail, 11 000 000), Luís Maximiano (Almería, k. v., 8 100 000), Raúl Moro (Valladolid, k. v., 2 000 000), Felipe Anderson (Palmeiras, i.), Kamada Daicsi (Crystal Palace, i.)

Kölcsönből vissza: Luigi Sepe (Salernitana)

US LECCE

ÉRKEZETT: Kialonda Gaspar (Estrela Amadora, 2 000 000), Christian Früchtl (Austria Wien, 1 000 000), Tete Morente (Elche, i.), Balthazar Pierret (Quevilly, i.)

Kölcsönből vissza: Thórir Jóhann Helgason (Eintracht Braunschweig), Pablo Rodríguez (Ascoli), Jusszef Maleh (Empoli)

TÁVOZOTT: Gabriel Strefezza (Como, k. v., 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Ahmed Tuba (Basaksehir), Pontus Almqvist (FK Rosztov), Roberto Piccoli (Atalanta)

AC MILAN

ÉRKEZETT: Álex Jiménez (Real Madrid U19, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Marco Nasti (Bari), Luka Romero (Almería), Divock Origi (Nottingham), Alexis Saelemaekers (Bologna), Daniel Maldini (Monza), Marco Pellegrino (Salernitana), Marko Lazetics (Fortuna Sittard), Chaka Traore (Palermo), Fodé Ballo-Touré (Fulham), Lorenzo Colombo (Monza)

TÁVOZOTT: Charles De Ketelaere (Atalanta, k. v., 22 000 000), Rade Krunic (Fenerbahce, k. v., 3 500 000), Olivier Giroud (Los Angeles FC, i.), Mattia Caldara (Modena, i.), Simon Kjaer (szl.), Antonio Mirante (szl.)

Kölcsönbe: Marko Lazetics (Topolya)

AC MONZA

ÉRKEZETT: Georgiosz Kiriakopulosz (Sassuolo, k. v., 3 000 000), Omari Forson (Manchester United, i.)

Kölcsönből vissza: Andrea Petagna (Cagliari), Mattia Valoti (Pisa), Giorgio Cittadini (Genoa), Leonardo Mancuso (Palermo), Valentin Antov (Cremonese), Alessio Cragno (Sassuolo)

TÁVOZOTT: Carlos Augusto (Inter, k. v., 13 000 000), Matija Popovics (Napoli, i.), Papu Gómez (szl.)

Kölcsönből vissza: Alessio Zerbin (Napoli), Giorgio Cittadini (Atalanta), Valentín Carboni (Inter), Daniel Maldini (Milan), Lorenzo Colombo (Milan), Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio)

Kölcsönbe: Michele Di Gregorio (Juventus, 4 500 00)

NAPOLI

ÉRKEZETT: Matija Popovics (Monza, i.), Rafa Marín (Real Madrid, 12 000 000), Leonardo Spinazzola (Roma, i.)

Kölcsönből vissza: Elia Caprile (Empoli), Alessio Zerbin (Monza), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Valid Cseddira (Frosinone), Alessandro Zanoli (Salernitana), Gianluca Gaetano (Cagliari), Giuseppe Ambrosino (Catanzaro)

TÁVOZOTT: Diego Demme (Hertha, i.), Piotr Zielinski (Inter, i.)

Kölcsönből vissza: Leander Dendoncker (Aston Villa), Hamed Junior Traore (Bournemouth), Pierluigi Gollini (Atalanta)

PARMA 1913

ÉRKEZETT: Emanuele Valeri (Frosinone, i.)

Kölcsönből vissza: Elias Cobbaut (Mechelen)

TÁVOZOTT: Gennaro Tutino (Cosenza, k. v., 2 500 000), Stanko Juric (Valladolid, k. v., 1 500 000), Roberto Inglese (szl.), Cristian Ansaldi (szl.)

AS ROMA

ÉRKEZETT: Angelino (RB Leipzig, k. v., 5 200 000), Joao Costa (Roma U19), Riccardo Pagano (Roma U19), Niccolo Pisilli (Roma U19), Enzo Le Fée (Rennes, 23 000 000)

Kölcsönből vissza: Eldor Shomurodov (Cagliari), Ebrima Darboe (Sampdoria), Andrea Belotti (Fiorentina), Marash Kumbulla (Sassuolo)

TÁVOZOTT: Andrea Belotti (Como, 4 500 000), Rui Patrício (szl.), Leonardo Spinazzola (Napoli, i.)

Kölcsönből vissza: Renato Sanches (PSG), Dean Huijsen (Juventus), Diego Llorente (Leeds United), Romelu Lukaku (Chelsea), Rasmus Kristensen (Leeds United), Szardar Azmun (Bayer Leverkusen)

FC TORINO

ÉRKEZETT: Duván Zapata (Atalanta, k. v., 5 600 000), Adam Maszina (Udinese, k. v., 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Nemanja Radonjics (Mallorca), Emirhan Ilkhan (Basaksehir), Yann Karamoh (Montpellier), Horváth Krisztofer (Kecskemét)

TÁVOZOTT: Ben Lhassine Kone (Como, 1 500 000), Koffi Djidji (szl.), Ricardo Rodríguez (szl.)

Kölcsönből vissza: David Okereke (Cremonese), Matteo Lovato (Salernitana), Uros Kabics (Crvena zvezda)



UDINESE

ÉRKEZETT: Lorenzo Lucca (Pisa, 8 000 000), Damián Pizarro (Colo-Colo, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Filip Benkovic (Trabzonspor), Matheus Martins (Watford), Leonardo Buta (Gil Vicente), Domingos Quina (Vizela)

TÁVOZOTT: Walace (Cruzeiro, 8 000 000), Adam Maszina (Torino, k. v., 1 000 000), Roberto Pereyra (szl.)

Kölcsönből vissza: Lorenzo Lucca (Pisa)

VENEZIA FC

ÉRKEZETT: Giorgio Altare (Cagliari, k. v., 1 000 000), Issa Doumbia (AlbinoLeffe, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Michaël Cuisance (Osnabrück)

TÁVOZOTT: Michaël Cuisance (Hertha, 300 000), Michael Svoboda (szl.), Marco Modolo (visszavonult), Gyenyisz Cserisev (szl.)



Lezárva csütörtökön reggel.