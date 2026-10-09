Evander Holyfield múzeumában helyet kap a magyar ökölvívás története

A sportág 63 éves legendája, Evander Holyfield a napokban harmadszor látogatott Magyarországra, és a Sport TV Mai helyzet című műsorában többek között egy sportdiplomáciai szempontból is kiemelkedő bejelentés hangzott el.

Fischer József, a BVSC-Zugló ökölvívó-szakosztályának elnöke ugyanis elárulta, Holyfield felkérte őket, hogy a jövőre Atlantában megnyíló múzeumában a magyar ökölvívás is legyen jelen.

„Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy bemutathatjuk abban a múzeumban a magyar ökölvívást és annak történetét. Szeretnénk kivinni oda a magyar olimpiai érmeket, és megmutatni Amerikának is, hogy Magyarországon az ökölvívásnak nagy hagyományai vannak”– fogalmazott a szakosztályelnök.

Holyfield a felkért illetően hozzátette:

„Azt érzem, hogy Fischer József tulajdonképpen ugyanazt csinálja itt, mint az én edzőim gyerekkoromban, akik megadták nekem a lehetőséget. Én pedig szeretnék ebben a segítségére lenni” – közölte.

Az amerikai klasszis jelen lesz 19.30 órától a New School Promotion budapesti gáláján a Magyar Vasúttörténeti Parkban, ahol a magyar válogatott keretének jelentős része szorítóba lép. A közönség láthatja a friss Európa-bajnoki ezüstérmes Hámori Lucát élete második profi mérkőzésén, az U23-as Európa-bajnok Gémes Leventét, valamint a tavaly 16 év után Magyarországnak újra világbajnoki érmet szerző, vb-harmadik Akilov Pylypet is.