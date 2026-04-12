Teljesen leégett a Basel öltözője, elhalasztották a bajnokit

A tűz péntek este történt a St. Jakob-Parkban, és teljesen megsemmisítette a Basel öltözőjét, beleértve a mezeket és a cipőket is. Emellett jelentős károkat okozott az eszköztárakban, az edzői és csapatmenedzseri irodákban, a fizioterápiás és zuhanyzó helyiségekben, valamint az orvosi és technikai berendezésekben is.

A tűzben senki sem sérült meg, de a tűz okát még nem tisztázták. A Basel, amely jelenleg a negyedik helyen áll a svájci Szuperligában, otthonába szombaton a tabella élén álló Thun utazott volna.

A bázeli egyesület megerősítette, hogy a mérkőzés elhalasztását a liga jóváhagyta, és az összecsapást új időpontban rendezik meg.

A St. Jakob-Park adott otthont a 2016-os Európa-liga-döntőnek, amelyben a Liverpool a Sevillával mérkőzött, valamint a 2025-ös női Európa-bajnoki finálénak is, amelyet Anglia és Spanyolország játszott.