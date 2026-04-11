Gyász: elhunyt a tatabányai ökölvívás egykori olimpikonja

A Tatabányán született sportoló – aki pénteken, gyors lefolyású betegséget követően vesztette életét – pályafutása során a Tatabányai Bányász Sport Club színeiben versenyzett, félnehézsúlyban.

Legjelentősebb nemzetközi szereplésére az 1980-as nyári olimpia keretében került sor, amelyen Magyarországot képviselte a mezőnyben. A ringben elért eredményei mellett edzőként is maradandót alkotott: Tatabányán rengeteg fiatal ökölvívó pályafutását segítette, generációk nőttek fel a keze alatt. Kuzma Csaba neve így nemcsak versenyzőként, hanem nevelőedzőként is megkerülhetetlen a tatabányai ökölvívás történetében.