Gyász: elhunyt a tatabányai ökölvívás egykori olimpikonja
Hetvenegy éves korában elhunyt Kuzma Csaba, egykori válogatott ökölvívó, olimpikon – értesültünk a TSC ökölvívó-szakosztályától.
A Tatabányán született sportoló – aki pénteken, gyors lefolyású betegséget követően vesztette életét – pályafutása során a Tatabányai Bányász Sport Club színeiben versenyzett, félnehézsúlyban.
Legjelentősebb nemzetközi szereplésére az 1980-as nyári olimpia keretében került sor, amelyen Magyarországot képviselte a mezőnyben. A ringben elért eredményei mellett edzőként is maradandót alkotott: Tatabányán rengeteg fiatal ökölvívó pályafutását segítette, generációk nőttek fel a keze alatt. Kuzma Csaba neve így nemcsak versenyzőként, hanem nevelőedzőként is megkerülhetetlen a tatabányai ökölvívás történetében.
Gyász: elhunyt a szegedi labdarúgás meghatározó alakja
Labdarúgó NB I
2026.04.09. 17:42
Gyász: elhunyt a legendás diszkoszvető, Bugár Imre
Atlétika
2026.04.09. 09:41
Marco Rossi: Nyugodj békében, Mircea!
Minden más foci
2026.04.07. 21:45
Elhunyt az Újpest hétszeres bajnok játékosa
Labdarúgó NB I
2026.04.04. 20:18
Ezek is érdekelhetik