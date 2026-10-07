Emre Cant ismét megműtötték, idén már nem lép pályára

A 48-szoros német válogatott futballista február végén, a Bayern München elleni rangadón szenvedett keresztszalag-szakadást. Megműtötték, a rehabilitáció részeként pedig az elmúlt időszakban rendszeresen készült a Dortmund edzőközpontjában. A friss, a combközelítő izmon elvégzett beavatkozás hatására ebben az évben már biztosan nem lép pályára, január előtt várhatóan a csapattal közös edzéseket sem kezdheti el.

A Ruhr-vidéki együttes nélküle is jól teljesít: négy forduló után egyedüliként százszázalékos a Bundesligában, így vezeti a tabellát, előnye két pont a címvédő Bayern München és a Freiburg előtt.