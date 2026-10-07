Nemzeti Sportrádió

Emre Cant ismét megműtötték, idén már nem lép pályára

2026.10.07. 11:33
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Fotó: Getty Images
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sérülés Borussia Dortmund Emre Can Dortmund
Újra megműtötték Emre Cant, a Borussia Dortmund labdarúgócsapatának kapitányát, aki az idén már nem léphet pályára.

A 48-szoros német válogatott futballista február végén, a Bayern München elleni rangadón szenvedett keresztszalag-szakadást. Megműtötték, a rehabilitáció részeként pedig az elmúlt időszakban rendszeresen készült a Dortmund edzőközpontjában. A friss, a combközelítő izmon elvégzett beavatkozás hatására ebben az évben már biztosan nem lép pályára, január előtt várhatóan a csapattal közös edzéseket sem kezdheti el.

A Ruhr-vidéki együttes nélküle is jól teljesít: négy forduló után egyedüliként százszázalékos a Bundesligában, így vezeti a tabellát, előnye két pont a címvédő Bayern München és a Freiburg előtt.

 

sérülés Borussia Dortmund Emre Can Dortmund
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