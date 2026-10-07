Kriza Anna első két ellenfelét legyőzve jutott a cselgáncs-vb nyolcaddöntőjébe

Az első fordulóban két, a 63 kilogrammos súlycsoportban magasnak számító hölgy harca volt Kriza Annáé és Pej Csun Jüané. A magyar lányon egyáltalán nem látszódott megilletődöttség, hiába most lépett először szőnyegre felnőtt-vb-n. Ellenfelét hamar meg is intették, minimális előnye tudatában pedig nem változtatott aktív, győzelemre törő dzsúdóján. Alig telt el egy perc, amikor a földön riválisa mögé került, és olyan erővel fojtotta, hogy a tajvani kénytelen volt lekopogni, feladni az összecsapást.

A legjobb 32 között az ukrán születésű, de a közelmúltban azeri színekre váltó Hanna Zajceva volt az ellenfele, ezért a közönség ellene volt. Zúgott az „A-zer-baj-dzsán!”, de Kriza Annát ez egy cseppet sem zavarta, ugyanazzal az eltökéltséggel lépett szőnyegre, mint az első körben. Hozzáállása egyáltalán nem változott, ezúttal viszont még inkább fölényben dzsúdózott, mint a tajvani ellen.

A 19 éves Zajcevának korábban még nem volt meccse felnőtt-vb-n, így Kriza már eggyel tapasztaltabb volt nála, de nem ez, hanem a kettejük között lévő technikai és fizikai különbség döntött a magyar lány javára. Rögtön combdobással próbálkozott, ezt még kivédte az ukránból lett azeri, majd nem sokkal később már földet fogott, pontot azonban még nem kapott, csak sidó-előnybe került Kriza Anna. Alacsonyan tartották a súlypontjukat, és éppen, amikor Zaitseva megpróbált felegyenesedni, Kriza ledöntötte – ez már jukót ért. Nagyjából két perc volt hátra, amikor újra eredményesen dolgozott a Honvéd dzsudokája a földön, és – a hazai szurkolók legnagyobb bánatára – az azeri lány kénytelen volt feladni a meccset, hogy kiszabaduljon a szorításból.

Kriza következő ellenfele a világranglista-6. horvát, Iva Oberan, akitől márciusban a tbiliszi Grand Slamen aranyponttal kapott ki.