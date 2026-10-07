Tao-elszámolások: az MKSZ szerint a visszafizetési előírások a szigorú ellenőrzést bizonyítják

Az MKSZ-nek az MTI-hez eljuttatott reakciója szerint a Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár által kedden közzétett adatok vélhetően a 2022 és 2026 közötti ténylegesen lezárt elszámolásokat jelentik, támogatási időszaktól függetlenül, a kézilabda-szövetség által közölt adatok is erre az időszakra vonatkoznak. Az államtitkárság jelezte, a cégek adójából származó összegeket nem minden sportszervezet használta fel a jogszabályoknak megfelelően, ennek következményeként a támogató – az eddigi elszámolások alapján – több mint 21 milliárd forintot követel vissza. Végrehajtási eljárás van folyamatban 241 esetben, ez több mint 10.3 milliárd forintra irányul, ami kézilabdában 62 ügyet jelent.

Az MKSZ kiemelte, az említett időszakban 3379 darab elszámolást zárt le, és ezen lezárásokhoz kapcsolódóan összesen 2.2 milliárd forint visszafizetése történt.

„Fontos megjegyezni továbbá, hogy a visszafizetési előírások során megállapított összegek nem teljes egészében szabálytalanul felhasznált támogatásból fakadnak, egy jó része ezen összegeknek ténylegesen fel nem használt támogatást jelent. Szeretnénk továbbá jelezni, hogy a szóban forgó összegeket nem a támogató követeli vissza a sportszervezettől, hanem az ellenőrző szervezet írja elő a visszafizetési kötelezettséget a magyar állam részére” – írta az MKSZ.

Az MKSZ felidézte, hogy 2014. január 1-től a Nemzeti Sport Intézet látvány-csapatsport támogatásának ellenőrzésével összefüggő feladatait – a Nemzeti Sport Intézet megszűnése miatt – részben a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetségei, részben pedig a mindenkori Sportért Felelős Államtitkárság vett át.

Ennek következtében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet (a szakszövetség tagjaként működő sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, a sportiskola) támogatása esetén – kivéve a jelenértéken legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési programok vonatkozásában – a felhasználással kapcsolatos ellenőrző feladatokat a kézilabda sportágban az MKSZ látja el, amely kiemelt prioritást élvez a szövetség működésében.

„Fontos kiemelni, hogy az MKSZ az elszámolások tételes ellenőrzését végzi, tehát nem él a 2021-től a jogszabály adta mintavételi eljárás lehetőségével. Az ellenőrzési iroda évente mintegy 1100-1200 hiánypótlási eljárást folytat le, és 500-600 elszámolás lezárását végzi (beleértve az alapidőszaki és hosszabbított időszaki elszámolásokat is)” – közölte a szövetség.

Az MKSZ az elszámolások ellenőrzése során helyszíni ellenőrzéseket is folytat. A helyszíni ellenőrzésekre kidolgoztak egy kockázatelemzési módszertant, amely alapján végzi minden évben az ellenőrzési iroda a helyszíni ellenőrzéseket, amelyek 2022 és 2026 között 203 helyszínen valósultak meg.

A kézilabda-szövetség az említett 2022-2026 közötti időszakban összesen 3379 darab elszámolást zárt le, amely összesen 52.5 milliárd forint tételes ellenőrzését jelentette. Ezen lezárásokhoz kapcsolódóan összesen 2,2 milliárd forint visszafizetése történt meg ezidáig a magyar állam részére.

A szövetséghez van rendelve 2024-től a felszámolási eljárások megindításának kötelezettsége is, azóta nyolc esetben indítottak ilyen eljárást.

Az MKSZ reakciója szerint 2022-2026 között összesen 111 sportfejlesztési program kapcsán kezdeményezték az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő támogatás, valamint annak a kormányrendeletben meghatározottak szerint megnövelt összege és kamata behajtását a NAV-nál. Ezen eljárások során eddig 300 millió forint került behajtásra és visszafizetésre az állam részére.

Ezen felül 14 esetben büntetőfeljelentést kezdeményezett az MKSZ az illetékes nyomozóhatóságok felé, valamint további 34 nyomozati cselekményben működött közre és segítette a nyomozóhatóságok munkáját tájékoztatással, tanúvallomásokkal és adatszolgáltatással.

„Az említett visszafizetéssel érintett összegek nagysága sajnálatos, ugyanakkor kiemelendő, hogy ezen visszafizetési előírások is a szövetség alapos és szigorú ellenőrzési mechanizmusát bizonyítják” – zárul az MKSZ állásfoglalása.