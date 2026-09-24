Virgil van Dijk: Remélem, Jürgen Klopp vereséggel kezd a németek élén

MICSODA CSATA: Xavi és Jürgen Klopp egymás ellen kezdi edzői pályafutása legújabb fejezetét. Előbbi a világbajnokság után Ronald Koemantól vette át a holland válogatott irányítását, utóbbi pedig Julian Nagelsmannt váltotta Németország szövetségi kapitányi posztján. A spanyol szakvezető jó két éve távozott az FC Barcelonától, hosszú idő után vállalt tehát ismét munkát.

„Jürgen Klopp az egyik legjobb edző a világon, nagyon tisztelem és szeretem őt – mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón Xavi. – Egyébként nagyon vicces figura, szeretek vele találkozni. Örülök, hogy Németország ellen kezdjük a Nemzetek Ligáját, nagyon várom már a meccset. Látom a szenvedélyt a játékosokon, itt az esély, hogy a mérkőzésen is megmutassuk, hogy mit gyakoroltunk edzéseken. Tudom, sok találkozó vár ránk rövid időn belül, de most csak a németek ellenire koncentrálunk. Megtiszteltetés Hollandia szövetségi kapitányának lenni, a futball terén szoros a kapcsolatom az országgal.”

Jürgen Klopp (középen) a Liverpoolnál hat és fél évig dolgozott Virgil van Dijkkal, trófeákat is nyertek együtt (FOTÓ: AFP)

Xavi hozzátette, mindenki bevethető Németország ellen, egyedül Jurrien Timberre kell vigyázniuk, hiszen két edzést kihagyott kisebb probléma miatt, majd elárulta, hogy Virgil van Dijk után Denzel Dumfries, Nathan Aké és Cody Gakpo a válogatott „vice-csapatkapitánya”.

„Nagyon jó lesz újra találkozni vele – mondta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón korábbi liverpooli edzőjéről, Jürgen Kloppról Virgil van Dijk. – Ronald Koeman mellett ő is nagyon fontos szerepet játszott a pályafutásomban. A világbajnokság alatt egy dallasi edzés után már sikerült beszélnem vele, jó lesz ismét látni, de azon leszünk, hogy német szövetségi kapitányként elveszítse az első mérkőzését.”

Ha így lesz, igen rövid névsorhoz csatlakozik Jürgen Klopp, ugyanis a Kicker szerint a német válogatott történetében nyolcan mutatkoztak be győzelemmel, ketten döntetlennel és csupán ketten vereséggel. Sőt, a 2000-es években hibátlan a mérleg, mivel Rudi Völler (4–1, Spanyolország), Jürgen Klinsmann (3–1, Ausztria), Joachim Löw (3–0, Svédország), Hansi Flick (2–0, Liechtenstein) és Julian Nagelsmann (3–1, Egyesült Államok) is nyert az első meccsén a német válogatott élén. A szurkolók abban bíznak, hogy tovább folytatódik a nagyszerű sorozat, s az is jó előjel, hogy Németország az előző hét meccsét európai ellenfél ellen egyaránt megnyerte.

„Elképesztően érzelmes pillanatokat éltem át, miután megtudtam, hogy itt lehetek a válogatottban, elsírtam magam. Igyekszem a legjobbamat nyújtani, és bízom benne, hogy már Hollandia ellen megkapom a lehetőséget a bizonyításra. Jürgen Klopp azt várja el tőlünk, hogy büszkén képviseljük a német színeket, és ha netán nem állunk jól, akkor se csüggedjünk, menjünk előre a végsőkig.” Younes Ebnoutalib, a német válogatott újonca a szövetség honlapjának

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