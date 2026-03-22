Nebel duplájával szerezte meg a három pontot a Mainz a Frankfurt ellen
A kieséses ellen küzdő Mainz fontos három pontot szerzett, némi levegőhöz jutott a bajnokság hajrájához közeledve.
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
Mainz–Eintracht Frankfurt 2–1 (Nebel 6., 89., ill. N. Brown 20.)
Később
17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart
Szombaton játszották
Bayern München–Union Berlin 4–0 (Olise 43., Gnabry 45+1., 67., Kane 49.)
1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 3–3 (El Mala 4., Ache 7., Martel 84., ill. Castrop 1., 60., Sander 20.)
Kiállítva: Martel (Köln, 86.)
Heidenheim–Bayer Leverkusen 3–3 (Behrens 56., Pieringer 72. – 11-esből, 85., ill. Tillman 22., Schick 35., 79.)
Wolfsburg–Werder Bremen 0–1 (Njinmah 68.)
Kiállítva: Jenz (Wolfsburg, 90+2.)
Borussia Dortmund–Hamburg 3–2 (Benszebaini 73., 84. – mindkettő 11-esből, Guirassy 78., ill. Otele 19., Lokonga 38.)
Pénteken játszották
RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
27
22
4
1
97–25
+72
70
|2. Borussia Dortmund
27
18
7
2
58–28
+30
61
|3. RB Leipzig
27
15
5
7
53–35
+18
50
|4. VfB Stuttgart
26
15
5
6
51–34
+17
50
|5. Hoffenheim
27
15
5
7
54–39
+15
50
|6. Bayer Leverkusen
27
13
7
7
52–36
+16
46
|7. Eintracht Frankfurt
27
10
8
9
50–51
–1
38
|8. Freiburg
26
9
7
10
37–43
–6
34
|9. Augsburg
26
9
4
13
31–45
–14
31
|10. Union Berlin
27
8
7
12
31–46
–15
31
|11. Mainz
27
7
9
11
33–42
–9
30
|12. Hamburg
27
7
9
11
31–40
–9
30
|13. Mönchengladbach
27
7
8
12
33–46
–13
29
|14. Werder Bremen
27
7
7
13
30–47
–17
28
|15. 1. FC Köln
27
6
8
13
38–47
–9
26
|16. St. Pauli
26
6
6
14
23–42
–19
24
|17. Wolfsburg
27
5
6
16
35–57
–22
21
|18. Heidenheim
27
3
6
18
27–61
–34
15