Nebel duplájával szerezte meg a három pontot a Mainz a Frankfurt ellen

2026.03.22. 17:49
Paul Nebel volt a nyerőember (Fotó: Getty Images)
St. Pauli Augsburg VfB Stuttgart Bundesliga Eintrach Frankfurt Mainz Freiburg
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 27. fordulójában a Mainz meglepetésre 2–1-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot

 

A kieséses ellen küzdő Mainz fontos három pontot szerzett, némi levegőhöz jutott a bajnokság hajrájához közeledve.

NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
Mainz–Eintracht Frankfurt 2–1 (Nebel 6., 89., ill. N. Brown 20.)

17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart

Szombaton játszották
Bayern München–Union Berlin 4–0 (Olise 43., Gnabry 45+1., 67.,  Kane 49.)
1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 3–3 (El Mala 4., Ache 7., Martel 84., ill. Castrop 1., 60., Sander 20.)
Kiállítva: Martel (Köln, 86.)
Heidenheim–Bayer Leverkusen 3–3 (Behrens 56., Pieringer 72. – 11-esből, 85., ill. Tillman 22., Schick 35., 79.)
Wolfsburg–Werder Bremen 0–1 (Njinmah 68.)
Kiállítva: Jenz (Wolfsburg, 90+2.)
Borussia Dortmund–Hamburg 3–2 (Benszebaini 73., 84. – mindkettő 11-esből, Guirassy 78., ill. Otele 19., Lokonga 38.)

Pénteken játszották
RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

27

22

4

1

97–25

+72 

70 

  2. Borussia Dortmund

27

18

7

2

58–28

+30 

61 

  3. RB Leipzig

27

15

5

7

53–35

+18 

50 

  4. VfB Stuttgart

26

15

5

6

51–34

+17 

50 

  5. Hoffenheim

27

15

5

7

54–39

+15 

50 

  6. Bayer Leverkusen

27

13

7

7

52–36

+16 

46 

  7. Eintracht Frankfurt

27

10

8

9

50–51

–1 

38 

  8. Freiburg

26

9

7

10

37–43

–6 

34 

  9. Augsburg

26

9

4

13

31–45

–14 

31 

10. Union Berlin

27

8

7

12

31–46

–15 

31 

11. Mainz

27

7

9

11

33–42

–9 

30 

12. Hamburg

27

7

9

11

31–40

–9 

30 

13. Mönchengladbach

27

7

8

12

33–46

–13 

29 

14. Werder Bremen

27

7

7

13

30–47

–17 

28 

15. 1. FC Köln

27

6

8

13

38–47

–9 

26 

16. St. Pauli

26

6

6

14

23–42

–19 

24 

17. Wolfsburg

27

5

6

16

35–57

–22 

21 

18. Heidenheim

27

3

6

18

27–61

–34 

15 

 

 

St. Pauli Augsburg VfB Stuttgart Bundesliga Eintrach Frankfurt Mainz Freiburg
Legfrissebb hírek

Három tizenegyesből kettőt berúgott, s így kétgólos hátrányból nyert a BVB

Német labdarúgás
22 órája

Négyet vágott az Unionnak a Bayern; hatgólos döntetlen a Rajna-menti derbin

Német labdarúgás
Tegnap, 17:39

Az RB Leipzig egy félidő alatt négy gólt vágott a jó idényt futó Hoffenheimnek

Német labdarúgás
2026.03.20. 22:37

Kikapott Varga Barnabás nélkül, de így is továbbjutott az AEK Athén a Konferencialigában

Európa-konferencialiga
2026.03.19. 22:58

Stieber: A pályafutásom többről szólt, mint az osztrákok elleni gólról, de abszolút az volt a fénypont

Magyar válogatott
2026.03.19. 20:06

Szalai Attila: Ha újra dönthetnék, ismét a Bundesligába szerződnék

Magyar válogatott
2026.03.18. 19:09

Rangadót bukott el az RB Leipzig; az Union Berlin a hajrában harcolta ki a győzelmet

Német labdarúgás
2026.03.15. 21:45

Megsérült a Bayern München harmadik számú kapusa is – ki véd majd a BL-ben?

Német labdarúgás
2026.03.15. 20:31
Ezek is érdekelhetik