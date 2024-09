Lőw Zsolt: akkor tudok adni a legtöbbet a magyar futballnak, ha külföldön fejlesztem a tudásom

A korábban a Paris Saint-Germainnél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is szerepet vállaló szakember az m4sport.hu honlapnak adott interjúban elárulta, harmincéves pályafutása során – beleértve játékoskarrierjét – először fordul elő, hogy huzamosabb ideje nem dolgozik, ez viszont remek alkalom arra, hogy családjával több időt töltsön.

A 45 éves tréner elmondta, az otthoni vitrinekben őriz kisebb üzenetekkel ellátott mezeket olyan játékosoktól, mint Neymar, Thiago Silva, Kylian Mbappé vagy Harry Kane, „egy kávé mellett” ezekre ránézve jön rá újra és újra, miért érdemes dolgozni.

Lőw 1988-ban lett az Újpest játékosa, 2002-ig szolgálta a lila-fehér klubot, amelyre azóta is szívügyeként tekint. Mint elmondta, ahol tud, segít az egyesületnek, és ez ezután sem fog változni. Hozzátette, a nagy rivális Ferencvárost kemény munkával szenzációsan felépítették, most, hogy Újpesten is rendeződni látszódnak a háttérben a viszonyok, bízik benne, hogy a negyedik kerületi gárda is eljut erre a szintre.

Lőw hosszasan beszélt a németországi légiós éveiről, amelyek a Cottbus legendásan kegyetlen trénerének, Eduard Geyernek az edzéseivel indultak, a legfontosabb állomás pedig az akkor még harmadosztályú Hoffenheimnél volt, ahol megismerkedett a kiváló szakemberrel, Ralf Rangnickkal, akivel két év alatt kerültek fel a Bundesligába. Később Mainzban Thomas Tuchellel hozta össze a sors, majd bekerült az RB-csoporthoz tartozó Lieferinghez, ahol rengeteget tanult. Ebből a közös tudáshalmazból táplálkozik számos edző a mai napig, köztük például Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány.

Lőw beszélt a koronavírus-járvány okozta kihívásokról, amelyek éppen akkor érték őt és Thomas Tuchel vezetőedzőt, amikor a Paris Saint-Germainnél dolgoztak, és a Bajnokok Ligája döntőjéig meneteltek, végül a Bayern Münchentől vereséget szenvedtek.

„Tizenöt szólóénekessel eljutottunk odáig, hogy csapatként tudtunk együtt dolgozni” – mondta a tréner, aki a PSG-nél töltött időszakról beszélve megjegyezte, hogy a Bayernnel szemben elvesztett BL-döntő nélkül később a Chelsea-vel nem tudtak volna a csúcsra jutni.

A beszélgetés végén szóba került az esetleges újpesti szerepvállalása, vagy hogy a magyar válogatott kispadján vállaljon munkát.

„Akkor tudok adni a legtöbbet a magyar futballnak, ha külföldön szerzek dicsőséget a magyar embereknek, külföldön fejlesztem a tudásom, és ezt a tapasztalatot időről időre hazahozom” – fogalmazott Lőw Zsolt, aki rendszeresen tart előadásokat Magyarországon. A nemzeti csapatot illetően megjegyezte, mint minden mély érzelmű magyar embernek, számára is különleges a válogatott, semmiképpen nem zárná ki, hogy valamikor ott dolgozzon, de még nem most.

A TELJES INTERJÚ