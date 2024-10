Karl-Heinz Rummenigge: A játékosok miatt van több mérkőzés

A 69 éves futball-legenda szerint minden érintettnek le kell ülnie egy asztalhoz, és érzelmektől mentesen megvitatni, mit kellene tenni ahhoz, hogy visszatérjenek az észszerűbb időkhöz – gazdasági szempontból is. Emellett megvédte a klubvilágbajnokság új formátumát is.

„Ez a torna, amelyet ilyen formában először rendeznek meg, tetszeni fog az embernek. Meggyőződésem, hogy jó lesz a klub-vb, és nem szabad elfelejtenünk, hogy csak négyévente kerül rá sor – hangsúlyozta a kétszeres BEK-győztes egykori csatár, aki az újfajta Bajnokok Ligájáról is elmondta a véleményét. – A régi, csoportkörös rendszer unalmas volt, mert négy forduló után már minden eldőlt. Most viszont még a nagycsapatoknak is nehezebb kiharcolni a továbbjutást, és emiatt több izgalomra lehet számítani. Úgy gondolom, idővel a szurkolók is megkedvelik az új lebonyolítást.”

Rummenigge azt is kiemelte, hogy az európai szövetség nem a Szuperliga terve miatt újította meg a BL-t.

„Az UEFA-nak nem állt szándékában a Szuperliga konkurenciájaként tekinteni a sorozatra. Amikor még a végrehajtó bizottság tagja voltam, gyakran töprengtünk azon, hogyan lehetne még izgalmasabbá tenni a csoportkört. Egy profi, dortmundi sakkjátékos mutatta be nekem ezt a formátumot Lisszabonban, és azt gondoltam, működhet, izgalmasabbá válhat tőle a Bajnokok Ligája. A csoportkör kiszámítható volt, mint a régi, kevés csapatos klubvilágbajnokság, mert mindenki tudta, hogy úgyis a BL-győztes nyeri meg. Az unalom pedig a futball halála” – fejtette ki véleményét a kétszeres aranylabdás.