Hiába a történelmi idény, nem kapnak aranytálat Xabi Alonsóék

A Leverkusen 34 bajnokin elért 28 győzelemmel és hat döntetlennel lett bajnok a Bundesligában, s nem kellett sok ahhoz, hogy a csapat veretlenül gyűjtsön be három trófeát, de a Német Kupa elhódítása mellett az Európa-liga fináléjában 3–0-ra kikaptak az olasz Atalantától.

Xabi Alonsóék történelmi menetelése közben többször is felmerült, hogy a történelmi tett előtt különleges módon tiszteleghetnek és a megszokott ezüst salátástál (a Bundesliga megnyeréséért járó trófea beceneve) helyett egy aranyozott verziót kapnak a gyógyszergyáriak, de a Bild most arról számolt be, hogy a Német Labdarúgó-liga (DFL) a héten megvitatta az ügyet, s különböző okok miatt végül elutasította azt, így a Leverkusennek is „be kell érnie” a hagyományos ezüstös kupával.

Egyébként az aranytál ötlete onnan jött a németeknek, hogy a 2003–2004-es idényben az angol bajnokságot veretlenül megnyerő Arsenal később egy aranyozott Premier League-trófeát vehetett át.