Bamidele Yusuf gyerekkora óta ismeri Paul Onuachut; Varga Barnabással juthat BL-főtáblára az AEK

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Bamidele Yusuf gyerekkora óta ismeri, és nyaranta Nigériában együtt focizik Paul Onuachuval, csütörtökön azonban aligha lesz helye az érzelmeknek. Az FTC csatára lapunknak a Trabzonspor futballistájához fűződő kapcsolatáról is mesélt: „Amikor nyaranta hazautazunk Nigériába, sokszor együtt megyünk el futni, vagy játszunk egy mérkőzést a haverokkal. Fontos, hogy a pihenőidő alatt se veszítsük el teljesen a formánkat. Nálunk ez így szokás. Persze attól, hogy jóban vagyunk, a pályán nincs barátság. A trabzoni mérkőzés előtt üzentünk egymásnak, a meccs után beszélgettünk, mezt is cseréltünk, ő megkapta az enyémet, én pedig az övét. Az más kérdés, hogy alighanem én voltam a boldogabb, az egygólos győzelmünk még sokat érhet.”

A hétvégén bemutatkozott új csapatában Tóth Rajmund, a Konyaspor középpályása lapunknak adott interjújában beszélt nevelőegyesülete, az ETO-val kapcsolatos érzéseiről, az elmúlt hónapok nehézségeiről, valamint a kellemes hangulatú Konya városáról. A nyáron az ETO FC-ből 1.8 millió euróért és további bónuszokért a török élvonalba igazoló válogatott futballista a Fenerbahce elleni bemutatkozó meccsén a világbajnoki aranyérmes N’Golo Kantéval és a vb-második Mattéo Guendouzival küzdött a labdáért… „Ennyi pénzt egyáltalán nem szoktak kiadni játékosért, tehát jelentős befektetésként tekintenek rám – mondta lapunknak. – Ezért sok játéklehetőséget és előrelépési lehetőséget kínáltak, akár Törökországon belül a legsikeresebb klubokhoz is.”

A nyáron Debrecenbe igazoló 23 Szendrei Ákos először 16 évesen, Pakson lett NB I-es meccsen kerettag, majd 17 évesen mutatkozott be az élvonalban a Groupama Arénában. „A súlyos, 4–0-s vereség ellenére boldogan emlékszem vissza arra a napra. A meccs előtt izgultam, de amikor Osztermájer Gábor pályára küldött, már nem volt bennem stressz.” Paks után játszott Dunaszerdahelyen, Fehérváron, Győrben, Kecskeméten, Mezőkövesden és most Debrecenben. „Már a télen volt róla szó, hogy a DVSC-hez igazolok, de akkor nem jött össze. A nyári felkészülés alatt csak a Paksra koncentráltam, de nem kaptam azokon a posztokon lehetőséget, amelyeken jól érzem magam. Aztán az egyik pillanatról a másikra megint bekopogtatott a Loki, a Paks elengedett, így már csomagoltam is, mert csak Debrecenbe akartam menni.”

Alig szerez gólt és sokat kap a gyengén teljesítő Zalaegerszeg, amelynek még így is dicsérni lehet a kapusát, Gundel-Takács Bencét, aki szerint időre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok rutint szerezzenek, miközben nehéz pótolni a távozó kulcsembereket. Ezen a nyáron 6.6 millió euróért adtak el játékosokat a zalaiak, és a Szendrei Norbert, José Calderón kettősért még szép összeg érkezhet Újpestről. A 28 éves Gundel-Takács hiába nyújtott ez idáig jó teljesítményt, a Zete kapta a legtöbb gólt öt forduló alatt – tizennégyet. „Ha kikapunk, teljesen mindegy, mennyire jól védek… Látni kell, hogy nincs még összeszokva a védelem, nem nagyon álltunk fel kétszer ugyanabban az összetételben. Joseth Peraza, Diogo Silva és Tiago Penalba személyében három fiatal belső védőnk van, idő kell nekik.”

Tischler Patrik tavaly nyár óta az NB III-as Dorogot erősíti, a hétfői sorsolás után pedig kiderült, hogy csapata az Újpesttel játszik hazai pályán a Magyar Kupa 3. fordulójában. A 35 esztendős csatár 2017-ben került a lilákhoz, 44 meccsen 14 gólt szerzett, bajnoki bronzot és Magyar Kupát nyert. „Az Újpest mindig a szívem csücske marad – mondta Tischler Patrik, aki az MTK-ban, a PAFC-ban, Fehérváron, Újpesten, Kispesten, Kisvárdán és Debrecenben játszott az NB I-ben, s 248 élvonalbeli meccsen 62 gólt szerzett. – Volt egy erős mag Litauszki Róberttel, Novothny Somával, Nagy Dániellel, Zsótér Donáttal, Simon Krisztiánnal és velem, Nebojsa Vignjevics igencsak ütőképes csapatot rakott össze. A szurkolókra mindig örömmel gondolok vissza. Noha akkoriban volt a címerbalhé, rengetegen jöttek ki a meccsekre és támogattak minket.”

Kányási Veronika lett a magyar női kosárlabda-válogatott pontkirálynője a világbajnoki házigazda németek elleni hétvégi két felkészülési mérkőzésen. A DVTK karmestere az első találkozón öt pontig jutott, a másodikon 18 pontot (köztük négy triplát) jegyzett. A 27 éves hátvéd nem titkoltan nagyon szeretne bekerülni a vb-keretbe, főleg, mert sérülés miatt lemaradt a márciusi isztambuli vb-selejtezőről. „Kemény, mezőnyposzton magasbedobónak is beillő erős játékosokkal találkoztunk, ami a franciák és a nigériaiak elleni világbajnoki mérkőzés modellezésének is megfelelt. Sok váltás volt ellenfelünk védekezésében, gyakran zónázott, amellett, hogy brusztolós, verekedős stílusban kosárlabdázott. Nem kétséges, hogy a két meccs jól szolgálta a felkészülésünket.”

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