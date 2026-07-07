Új utakon – Somogyi Zsolt jegyzete

FELE-FELE – a bejelentést követő üzenetcunami lényege két szó volt: gratuláció és aggodalom (részvétet nyilvánítsak? – írták meghökkentően sokan). Voltaképpen nem lehettem meglepve, a felkérésen nagyon is, a barátok szeretete jólesett, de azt hiszem, nem volt véletlen, hogy rengetegen féltőn kívántak sok sikert. Mert a feladat nagyon nehéz: mindannyian szeretnénk megőrizni, megtartani gyerekkori szerelmünket, a lap papírra nyomtatott verzióját, de a gazdasági körülmények e tekintetben egyre fenyegetőbbek. A kihívás másik nehézségét az előző tíz esztendő jelenti: harminc év ismeretség után Szöllősi György pozícióját vehettem át. Nemrégiben egy interjúban maga Gyuri is elismerte, sokan figyelmeztették, nem jó irányba tart, de meggyőződése legyűrt minden szívből küldött jó tanácsot.

Nem vagyunk egyformák, nem gondolkodhatunk ugyanúgy, kinek a Fradi kedves, kinek az Újpest, egyikünk a gombát nem eszi, más a halat kerüli – az NS dolgozóit, s ezt aligha innen tudja meg Gyuri, nagyon megosztották a döntései. A legenyhébb kifejezés, hogy nem mindenki értett egyet azzal, amit más gondolt, ami az újságunkban megjelent. Vannak munkatársak, akik szerint megbocsáthatatlan dolgok történtek a lap szellemisége ellen. Most pontosan látni: a kollektíva tagjaiban jelentős feszültség halmozódott fel, amelyet a politika túlzott beáramlása okozott – a sportba és a sportlapba egyaránt. A felkérésre igent mondva hitet tettem amellett, hogy a szerkesztőkben, újságírókban, minden dolgozóban felgyülemlett zaklatottság kreatív energiává alakítható át, amellyel frissebb, más hangvételű lapot adhatunk olvasóink kezébe.

Kivételes lehetőség ez: nem kérdés, hogy a tizenhat éven át tartó kormányzásnak rengeteget köszönhet a sport (fejlesztések, támogatások), a szurkolók, olvasók jól tudják, miről van szó. Az már vita témája lehetne, hogy a sportba, főleg a futballba öntött pénzmennyiség megfelelően hasznosult-e. Lehetett volna sikeresebb a magyar válogatott vagy a magyar bajnok a nemzetközi porondon, mint amennyit a kormány rá költött? Nem meglepő: ahányan vagyunk, annyiféle választ adunk erre a kérdésre, mégis jól érzékelhető a vágy, hogy az olvasóink a sportra, a sportolóra, a végeredmény megszületésének okaira, hátterére kíváncsiak – a politikára, ha mégoly meghatározó is a sportban, sokkal kevésbé.

Ezt szem előtt tartva tervezünk élvezhető, izgalmas, információkban gazdag újságot készíteni.

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