Chema Rodríguez levonta a tanulságokat kapitánysága végén; Mexikóban már háromezer éve is labdával játszottak

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Június 16-án a kézilabda-szövetség felmentette Chema Rodríguez szövetségi kapitányt, aki ebben a pozícióban négy évet ült a magyar férfiválogatott kispadján, de előtte több mint két évig másodedzőként segítette az együttest. „Az elmúlt években szép eredményeket értünk el, jó munkát végeztünk és egységes csapatot alakítottunk ki, szerintem megérdemeltük volna, hogy folytassuk és befejezzük a négyéves projektet, hiszen még van esélyünk kijutni az olimpiára” – mondta lapunknak Chema, de hozzátette, menesztése „mégsem volt meglepetés, mert a szerbek elleni egygólos világbajnoki selejtezős kiesés után, a reakciókat látva elképzelhetőnek tartottam, hogy itt a vége”. Arról is kérdeztük, van-e valami, amit utólag másképp csinálna a Szerbia elleni vb-selejtezőn.

Immár hivatalos, hogy november 14-én a magyar fővárosban csapnak össze Európa és az amerikai kontinens legjobb amatőr ökölvívói. A mostantól kétévente esedékes csapattalálkozó trófeájának névadója nem más, mint a háromszoros olimpiai bajnok legenda, Papp László. A magyar szakszövetség kezdeményezésére a European Boxing és a Pan American Boxing Confederation is pozitívan reagált, és megalapították a Papp-kupa interkontinentális ökölvívó-csapatmérkőzést, amelyre először Magyarországon kerül sor. A helyszín még tárgyalás alatt áll, november 14-én ugyanis a kézenfekvő Papp László Budapest Sportaréna foglalt, a versenynaptárban viszont nincs más időpont. A hét-hét olimpiai súlycsoportból az alsó és a felső kettőt elhagyva öt férfi és öt női pár bokszol majd a földrészek képviseletében.

A futball Mexikó egyik legfontosabb közös nyelve, ám a labda története jóval régebbre nyúlik a múltba: az olmékok, maják és aztékok világában a mai nyelvezet szerinti Juego de Pelota egyszerre szolgálta a szórakozást, a politikát és a vallást, miközben a pályákon az élet, a halál és az újjászületés mítoszai is megelevenedtek. A mai Mexikó területén több mint háromezer éve játszanak labdajátékokat. Mire Európában megszülettek volna az első modern sportágak, a mezoamerikai civilizációk már olyan pályákat építettek, amelyek köré rituális szertartások, politikai események és közösségi ünnepek szerveződtek – munkatársunk helyszíni riportja Mexikóból.

Az Ausztria legyőzése alkalmával vb-gólcsúcsot döntő Lionel Messi teljesítménye Zlatan Ibrahimovicot is lenyűgözte; most két mérkőzés után csapata mind az öt gólja az ő nevéhez fűződik. „Őszintén szólva nem emlékszem mind a tizennyolc gólomra, nehéz lenne a kedvencemet kiválasztani – mondta az argentin csatár. – Fontos győzelmet arattunk, mert ezzel biztossá vált a továbbjutásunk, és nyugodtabban készülhetünk az utolsó csoportmérkőzésre.” A 2006-os tornán egyet szerzett, 2010-ben egyet sem, 2014-ben négyet, 2018-ban egyet, 2022-ben pedig hetet, ebből kettőt a Franciaország elleni döntőben. Zlatan Ibrahimovic, a svédek korábbi csatárklasszisa szerint „nincs értelme már azon vitatkozni, hogy Messi minden idők legjobbja-e. Külön kategóriát képvisel. Időnként egészen emberinek tűnik, például most, amikor kihagy egy büntetőt. Aztán újra megvillan.”

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