Most a Fradi botlott; Slot reméli, Rossi tekintettel lesz a Liverpoolra

2026.03.22. 23:50
A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Az ETO nyert, a Fradi ikszelt, teljesen nyílt a csata az aranyért. A labdarúgó NB I 27. fordulójában ismét zárult az olló, ember legyen a talpán, aki megtippeli, ki lesz a befutó. Minden, amit a hétvége utolsó napjának három mérkőzéséről tudni érdemes, osztályzatok, elemzések, statisztikák és nyilatkozatok három oldalon.

Arne Slot reméli, Szoboszlaiékat kímélik a válogatottban. A bajnoki és BL-finis előtt persze a többi játékosa miatt is aggódik a Liverpool menedzsere, miközben Anglia a Manchester City Ligakupa-győzelmének lehetett tanúja – címlapsztori két oldalon.

Armand Duplantis többször is eljöhet az idén Budapestre. A rúdugrófenomén a lengyelországi fedett pályás vb-n Szendrei Zoltánnak elmondta, hogy a világdöntő előtt a Gyulai Memorialon is meglátogathatja kedvenc városát – interjú és napi beszámoló egy oldalon.

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: 140 éve ünnepelte az első világbajnokot a sakkvilág; majdnem örökre elmaradt, végül egy évvel később játszották le az 1925-ös labdarúgó MK-döntőt; egyaránt ötvenéves a pályakerékpár és a boksz legendája, Chris Hoy és Vladimir Klicsko.

