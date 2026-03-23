Kovács Bendegúz: A magyar válogatottba kerülés a célom; Szűcs Szabina egyre magasabbra jut a világeseményeken

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Kovács Bendegúz, az AZ Alkmaar 18 éves tehetsége sorra lövi a gólokat: minden sorozatot figyelembe véve harmincszor volt eredményes az idényben, az UEFA Ifjúsági Ligában a Dortmund, a holland másodosztályban az Oss ellen triplázott. A középcsatár Címlapsztorinkban arról is beszélt, hogyan segítették a különedzések a fejlődését, miben fejlődött nyári klubváltása óta, hogyan tette túl magát azon, hogy az Ajaxnál lemondtak róla, és miért gondolja, hogy jó úton halad álmai megvalósítása felé.

Az ETO FC hátvédje, Bíró Barnabás gyönyörű gólt szerzett a Kazincbarcika ellen. A 21 éves játékos tíz éve került az ETO-hoz, előtte a Mosonmagyaróvár melletti, körülbelül 3000 fős faluban, Halásziban játszott. „Támadóként érkeztem Győrbe, azonban hamar hátrébb kerültem, és már régóta jobb oldali védőként futballozom, meg is szerettem ezt a posztot” – mondta lapunknak, s azt is elárulta, nincs különösebb babonája, „csupán annyi, hogy mindig a jobb cipőmet veszem fel először. Bár lehet, a Barcika ellen lőtt gólom után úgy tűnhet, hogy most kivételesen a balt húztam fel… Bárhogyan is alakul az idényünk, büszke leszek a társaságra, s bízom benne, hogy ha már idáig versenyben maradtunk az aranyéremért, akkor meg is szerezzük!”

A toruni fedett pályás atlétikai vb-n ötpróbában az 5. helyen záró Szűcs Szabina egyre magasabbra jut a világeseményeken. „Ez volt a harmadik vb-m, az elsőn tizedik lettem, tavaly hatodikként, most ötödikként zártam – mondta lapunknak Szűcs Szabina. – Közben sokat fejlődtem, az eredményeim is egyre jobbak, egyre inkább ki tudtam hozni magamból a maximumot. Nagyon nagy egyéni csúccsal indítottam gáton, örülök az ugrásaimnak magasban, mert a szezonban nem éreztem eddig jónak. A súlylökésben ez megfordult, de aztán összeszedtem magam és jól tudtam ugrani a távolban. A nyolcszáz küzdelmes volt, többször is a hármas pályára kényszerültem. Már csak ezek miatt is érzem, hogy maradt még benne, ami biztató a szabadtéri szezon előtt.”

