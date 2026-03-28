Győztes tavaszi rajt Szlovénia ellen; Csercseszov aggódik a vb miatt

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk

Schön Szabolcs gólja döntött: nyertünk! A második félidőben mutatott játék alapján abszolút megérdemelt győzelmet aratott a labdarúgó-válogatott Szlovénia ellen – Marco Rossi külön kitért Tóth Balázsra, Vitális Milánra, Bárány Donátra és Schönre, arra, hogy mit súgott a lecserélt Szoboszlai Dominik fülébe, no meg arra is, hogy Arne Slot kedvében járva sem Szoboszlai, se, Kerkez Milos nem töltötte az egész meccset a pályán. Címlapsztori három oldalon.

Sztanyiszlav Csercseszov aggódik a futball-vb miatt. Mint arról Moszkvából Borbola Bencének beszélt, azzal megbékélt, hogy Oroszország nem lehet ott, de az amerikai–iráni konfliktus miatt nem nyugodt, amúgy pedig az ő idejében szerinte még teljesen más volt, amit labdarúgó-világbajnokságnak hívtak…

Újabb bravúrra készül a Volán. A fehérvári hokicsapat a Klagenfurt legyőzése után az ICEHL elődöntőjében a favorit graziak ellen lép jégre, és Kapolcsi-Szabó Bence rendkívül optimista és eltökélt játékosokkal beszélt.

…és még: a Fradi női kézisei döntetlennel is nyolc között a BL-ben; Kimi Antonellié a pole Szuzukában; Koszovó újabb csodára készül a vb-pótselejtezőben; Szilágyi Áron 43. világkupaérme Budapesten.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!