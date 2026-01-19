Ki-ki pólómeccs a spanyolok ellen; Rosta Miklós: Most kezdődik az Eb

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Férfi kézilabda-válogatottunk Izland ellen már a minél jobb rajtpozícióért játszik. A csoportból való továbbjutás már biztos az Európa-bajnokságon, ám a remélt nyolc közé jutáshoz már bravúrok is kellenek. Vincze Szabolcs kétoldalas helyszíni beszámolójában Rosta Miklós is azt mondja, hogy igazából csak most kezdődik nekünk az Eb, Chema Rodríguez kapitány pedig azt állítja, ellenünk mindenkitől a maximum kell, ha győzni akar. Címlapsztori két oldalon.

Férfi vízilabdázóink előbbre járnak, de a dolguk is nehezebb. A középdöntős Varga Zsolt-csapat a spanyolok ellen kedd este ki-ki mérkőzést játszik, és a játékosok is tudják, hogy már kár a szerbek elleni vereséggel foglalkozni. Szeleczki Róbert a sorsdöntő csata előtt Belgrádból adott helyzetképet.

Hazatért a spanyol edzőtáborból az FTC, és máris tétmeccset játszik a Panathinaikosz ellen. Borbola Bence Gróf Dávid kapussal az elmúlt hetekről és a Fradi előtt álló kőkemény sorozatról is beszélgetett, miközben a zöld-fehérek bejelentették a diósgyőri Acolatse szerződtetését. Tóth Alex pedig már az orvosin is túl van Bournemouthban…

Knoch Viktor sem nagyon hiszi, mekkora pechszériában vannak short trackeseink. Rövid pályás gyorskorcsolyázóink olimpiai bajnok edzője ezúttal Jászapáti Péter súlyos sérüléséről volt kénytelen részletesen beszámolni Kovács Erikának, no meg arról, hogy ebben a helyzetben mit remélhetünk az olimpiától.

És persze Australian Open. Melbourne-ben szépen teljesítenek a magyarok, Győri Ferenc pedig a helyszínen valamennyiükkel beszélt is az év első Grand Slamjének első fordulója után.

És ha kedd, akkor Junior: a külföldi szülőktől Magyarországon született legjobb utánpótláskorú sportolókkal, az elitben maradást kiharcoló U18-as lány hokicsapattal és Kriston Kírával, a győriek kézis szupertehetségével.

