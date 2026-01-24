Eb-döntőt vív a férfi vízilabda-válogatott; a Ferencváros az ETO FC-t fogadja

Nemzeti Sportrádió

Szlovénia ellen folytatja férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott. Ligetvári Patrik, a csapat balátlövője lapunknak elmondta, elemezték a döntetlennel záruló Svájccal vívott meccset: „Kerestük az okokat, miért blokkoltunk le az első félidőben. Nem az volt a baj, hogy ne küzdöttünk volna, ne akartunk volna, de akármennyire is hajtottunk, semmi nem jött össze. A második félidőre büszkék lehetünk, meg tudtuk akadályozni a támadásaikat, labdákat szereztünk, a végén szinte féltek kapura lőni. Így kellett volna kezdenünk a mérkőzést. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkinek is ekkora előnyt adjunk.” Természetesen arról is megkérdeztük, mire kell kiemelten figyelni majd a szlovénok ellen.

Európa-bajnoki döntőt vív Belgrádban a házigazda Szerbia ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott. A European Aquatics pólós nagykövete, Varga Dénes bizakodó a finálé előtt: „A torna elejétől kezdve azt kommunikálta az együttes, hogy remek a társaság, a hangulat, kiemelték a szeretetet, az egymásért küzdést – bíztam benne, ha esetleg jön egy krízis, ahogy a szerbek elleni meccsel jött is, akkor is megmarad ez a légkör. Ami viszont úgy néz ki, stabil alapokon áll. Mindez a spanyolok, majd a görögök ellen is megmutatkozott. Az előbb említett tényezők akkora pluszt adnak a magyar csapatnak, hogy szerintem nem fog számítani az sem, hogy a döntőben az aréna színültig lesz, kilencven százalékban szerb szurkolókkal.”

Az NB I első tavaszi fordulójában a bajnoki címvédő Ferencváros a tabella élén álló ETO FC-t fogadja. A rangadó előtt a győriek kapusát, Megyeri Balászt kérdeztük, aki hihetetlen mély gödörből mászott ki 2025-ben, s aki megváltozott gondolkodásmódjáról, megerősödött lelkierejéről, az ETO csapategységéről, és a tavaszi szezon kilátásairól is beszélt lapunknak: „Vagyok annyira tapasztalt, hogy azt mondjam, nagyon hosszú a szezon, ezzel a mérkőzéssel kezdődik csak a tavasz. Úgy kell nekiállni, hogy tizenhat bajnokink van hátra, és a Ferencváros elleni meccs az első feladat, amelyet remélhetőleg meg fogunk oldani. A végén majd kiderül, mit tudunk kihozni ebből a tizenhat fordulóból. Csak úgy érhetjük el a célunkat, ha meccsről meccsre haladunk.”

A kevésbé szép arcát mutatta Bournemouth azon a napon, amikor a magyar labdarúgás egy feltétlenül említésre méltó (rész)siker kapujába ért. Soha korábban nem fordult elő, hogy három honfitársunk is a pályán lehessen egy Premier League-mérkőzésen, márpedig szombaton, amikor a partmenti kisvárosra egy barátságtalan vihar csapott le, és a szokásosnál is nagyobbra korbácsolta a tenger hullámait, a Szoboszlai Dominik vezette Liverpool, amelyben Kerkez Milos is egyre inkább meghatározó tényezővé kezd válni a napokban Tóth Alexet leigazoló Bournemouth-hoz látogatott. Természetesen már az óriási sikernek számított, hogy a Ferencvárostól érkező fiatal játékos bekerült a címvédő ellen készülő keretbe, így aztán a kispadról figyelhette, ahogy a csapatok kivonulnak a Vitality Stadion gyepére.

