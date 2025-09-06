Marco Rossi: Hét éve maximálisan elhivatott vagyok, ez nem változott; Kevin Kilbane: Ez lesz az ír labdarúgás elmúlt tíz évének legfontosabb mérkőzése

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

A magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya, Marco Rossi szoros meccset vár Dublinban, szerinte apróságok dönthetnek – a mostanában unalomig ismételt kérdésre pedig úgy felelt, aligha játszik jobbhátvédet majd a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik… Bodnár Zalán helyszíni beszámolója

Kevin Kilbane: Ez lesz az ír labdarúgás elmúlt tíz évének legfontosabb mérkőzése. Az ír válogatott játékosaként a 2002-es világbajnokságon is szereplő Kevin Kilbane szerint Írország az „első számú esélytelen” a vb-selejtezős csoportjában, azonban Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány mögé az egész nemzet felsorakozott. Borsos László interjúja

Julian Nagelsmann: Érzelem nélkül nem lehet futballozni. Története első vereségét szenvedte el idegenbeli világbajnoki selejtezőn Németország, amely gyengén és érzelemmentesen futballozva kapott ki Szlovákiában. Judi Ádám írása

Szabó István: Nekem is van bőven hiányérzetem. A Nyíregyháza vezetőedzője, Szabó István beszélt a csapatépítés folyamatáról, a sok kapott gólról, a hibákról és a bizalom is szóba került. A szakemberrel Cserháti András beszélgetett

Három magyar csapattal kezdődik az elit liga. Egyéves kihagyást követően ismét három magyar női kézilabdacsapat várja a Bajnokok Ligája kezdetét. Az ETO címvédésre készül, új edzővel jutna a négy közé a Ferencváros, míg Debrecenben a fejlődésben bíznak. Jakus Barnabás és Papp Bálint összeállítása

Csay Renáta lánya, Kolozsvári Lili két aranyérmet nyert. A maratoni kajak-kenu történetének valaha volt legsikeresebb sportolója, a húsz világbajnoki címével szakági rekorder Csay Renáta lánya, Kolozsvári Lili az ifjúságiak között két aranyérmet nyert a Győrben zajló maratoni vb-n, így most már a család mind a négy tagja elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer ünnepelt világbajnoki címet. Krasznai Bence tudósítása

Bardóczky Kornél: Nyugodt szívvel hozhatok meg bármilyen döntést. A magyar Davis-kupa-válogatott szövetségi kapitánya, Bardóczky Kornél úgy érzi, kiváltságos helyzetben van, és bárkit bevethet az öttagú csapatból, mert minden játékosa maximálisan felkészült. A kapitányt Szeleczki Róbert kérdezte

Magyar rajt szombaton, kemény riválisok ellen. A pénteki esőzések ellenére is az eredeti, szabadtéri helyszínen, de jókora késéssel vette kezdetét a tizedik 3x3-as Európa-bajnokság. Mindkét szombaton rajtoló magyar válogatott teremben edzett, és hangolódott a csoportmeccsekre. Koppenhágából Fazekas Zoltán jelentkezett

