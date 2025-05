Győzelmi kényszerben az FTC, a Fehérvár és a DVSC; nagyon nehéz meccs vár a mieinkre a hoki-vb-n

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Győzelmi kényszerben a Ferencváros és a Fehérvár FC is, így aztán parázs hangulat várható a két együttes vasárnapi összecsapásán. A Fradinak legalább egy pontot kell szereznie, hogy visszavegye az első helyet a bajnokságban, mert a Puskás Akadémia pénteki kecskeméti sikerével több győzelmének köszönhetően pontegyenlőséggel vezeti a tabellát. „A kupadöntő után fel kellett rázni a játékosokat, ami a legutóbbi edzések alapján sikerült is. Nem rágódhatunk túl sokáig a vereségen, tovább kell lépnünk, amilyen gyorsan csak lehet” – nyilatkozta Robbie Keane, az FTC vezetőedzője. A Vidi az NB I legrosszabb formában lévő csapat, a legutóbbi hat bajnokiján mindössze egyetlen pontot szerzett, legutóbb március elején, Debrecenben hagyta el győztesen a pályát.

Ki számított erre? Két fordulóval a befejezés előtt a 11., azaz kieső helyen áll a DVSC, így létszükséglet neki a pontszerzés, de még inkább a győzelem a Paksi FC ellen. Megérne egy misét, hogy az a klub, amely a 2022–2023-as idényt még bronzérmesként zárta, tavaly pedig ötödik lett, miként juthatott idáig, mindenesetre már csak 180 percük maradt Bárány Donátéknak arra, hogy bizonyítsák, az élvonalban van a helyük. Viszont a Paks dobogós helyen áll, az idényben kétszer is legyőzte riválisát – a Nagyerdei Stadionban 5–0-ra, Pakson 4–3-ra –, arról nem is beszélve, hogy szerdán a Mol Magyar Kupában is a csúcsra jutott.

Egy rettenetesen és egy nagyon nehéz ellenféllel nem játszott még a magyar jégkorong-válogatott Herningben, az elit-világbajnokságon: vasárnap Svájc, egy nappal később pedig Norvégia válogatottjával csap össze. A két összecsapás közül utóbbi ígérkezik valamennyivel könnyebbnek, legalábbis a világranglista-helyezések alapján. Ugyanakkor Norvégia, bár öt vereséggel kezdte a világbajnokságot, egyik riválisától sem kapott nagy verést, sőt az Egyesült Államok ellen pontot is szerzett, így ha az utolsó mérkőzés döntene a bennmaradásról, nagyon nehéz dolga lenne a magyar válogatottnak. Már csak azért is, mert a norvégok pihennek vasárnap, míg a mieink éppen Svájccal mérkőznek meg, megint este 20 óra 20 perctől.

