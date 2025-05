Bennmaradást érhet a Nyíregyháza győzelme; bajnok a Kisvárda

A NEMZETI SPORT HÉTFŐI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

A 40. percig szorosan alakult a női kézilabda-bajnokság aranyrangadója, aztán a trónfosztásra hajtó győriek 7–0-s rohanással eldöntötték a találkozót – és vélhetően a bajnoki címet is, ugyanis a hátralévő két bajnokin elég három pontot szerezniük az aranyhoz. Az FTC legutóbb tíz évvel ezelőtt nyert az Audi Arénában, az a kétgólos siker 2015-ben aranyat ért, ezúttal viszont elég lett volna a döntetlen is ahhoz, hogy a Magyar Kupa után újabb hazai trófeától üsse el az ETO-t, de a győri csapat szinte napra pontosan egy év szünet után ismét legyőzte legnagyobb hazai riválisát. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a mérkőzésen a hét próbálkozásából hatszor eredményes Estelle Nze Minko, az ETO irányítója a meccset eldöntő percekben egymás után háromszor talált be, köztük volt a győri színekben szerzett ezredik gól is.

Szombaton a késő esti órákban nyerte meg története első a bajnoki címét a MÁV Előre Foxconn férfi röplabdacsapata, miután a finálé harmadik, drámai mérkőzésén 3:2-re legyőzte a címvédő Fino Kaposvárt. A csapat vezetőedzője, az argentin Omar Fabian Pelillo mosolyogva értékelte az idényt. „Nagyon megdolgoztunk ezért a címért az elmúlt egy évben, és büszke vagyok, hogy ilyen nagy örömet tudtunk szerezni a városnak, a klubnak, amelynek történelmi sikert jelent, hogy a kupát és a bajnoki aranyat is megszereztük. Ez egyedi, de bízom benne, hogy nem megismételhetetlen tett, mert már idény közben is éreztem, hogy hatalmas potenciál van a társaságban. Már tavaly is csak kis különbség volt a két csapat között, most viszont egyértelműen mi voltunk a jobbak. Az különösen boldoggá tesz, hogy szeretteim körében ünnepelhetem a bajnoki címet, akik ez alkalomból Magyarországra érkeztek.”

Kevés testvérpár mondhatja el magáról, hogy olimpiai bajnok, olyan pedig kiváltképp kevés van, amelynek két tagja együtt szerezte meg az aranyérmet nyári (vagy éppen téli) játékokon. Novák Ilonka és Éva közéjük tartozik. Ilonka István után született a Novák családba, őt húga, Éva követte, s a középső gyermek úszóként kicsit talán mindig a legkisebb árnyékában él, hiszen Éva egyéniben is gyűjtött be nagy címeket, Ilona pályafutását viszont a helsinki váltógyőzelem aranyozta be. A 100 éve született Novák Ilonka hátúszóként kezdett, s tulajdonképpen végig hű is maradt ehhez az úszásnemhez, bár időnként azért „hasra fordult” a vízben, és szerette a gyorsot is – nagyon. Portrénk a sportági Hírességek Csarnokába 1973-ban húgával együtt beválasztott úszóról Népsport mellékletünkben olvasható.

A mesterhármassal záró Kylian Mbappé duplájával negyedóra elteltével már két góllal vezetett a Real Madrid, de a katalánok fordítottak, és az idény negyedik el Clásicóján is győztek, így hét pontra növelték előnyüket a tabellán az ősi rivális előtt. Ami azt jelenti, hogy ha a Barcelona csütörtökön megnyeri az Espanyol elleni derbit, biztosan aranyérmes (de már akkor is, ha a Real Madrid szerdán nem győzi le a Mallorcát, pontazonosság esetén az egymás elleni mérleg rangsorol), továbbá abban az esetben is, ha a hátralévő három mérkőzésen legalább két pontot szerez. Az As című madridi lap azt írta, a Barcelona szívvel futballozott, és megérdemelten nyeri meg a bajnoki címet. Bár a Real Madrid még győzhet a klubvilágbajnokságon, ezzel a vereséggel lezárul egy korszak, jelentős trófea nélkül zárja az idényt a csapat.

