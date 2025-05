Bárány Donát felépülhet a talpsérüléséből; az ETO FC Győr a veretlenségi sorozat közben építi be a fiatalokat

A NEMZETI SPORT CSÜTÖRTÖKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:



Bárány Donát, a DVSC 13 találatnál járó házi gólkirály támadója felépülhet talpsérüléséből a vasárnapi, Paks elleni bajnokira – a lelátóról már látta a Lokit kiesni az NB II-be, a pályán nem szeretné ezt megélni. „Hogy miért jutottunk idáig, arról most teljesen felesleges beszélni, csak arra szabad koncentrálnunk, hogy valahogyan benn ragadjunk az élvonalban. Több variáció is létezik, de kétségtelen, nagy az esély arra, hogy Fehérváron dől el, ki marad élvonalbeli és ki lesz a következő idényben NB II-es…” – mondta lapunknak a 24 éves játékos. A Loki legutóbb 2020-ban esett ki az NB I-ből, akkor Bárány Donát még az NB III-as DEAC-ban lőtte a gólokat.

Az NB I-ből kieső Kecskeméti TE-nél máris elkezdődhet a felkészülés a következő, másodosztályú idényre. Tóth Ákos sportigazgató szerint a keret adva van ahhoz, hogy ismét megcélozzák az NB I-es szereplést. „Magyar csapatban gondolkodunk, tehát a légiósok távozhatnak. A magyar játékosok közül a Ferencvárostól kölcsönkapott Botka Endrének, Pászka Lórándnak és Katona Bálintnak jár le a szerződése, az ő jövőjük az FTC-től is függ, illetve Májer Milánnak és Zsótér Donátnak nincs megállapodása a következő évadra, velük hosszabbítanánk. A keret többi tagjának viszont élő szerződése van az új idényre is, akárcsak Gera Zoltán vezetőedzőnek” – mondta lapunknak.

Ahogy nyúlik az ETO FC Győr veretlenségi sorozata (14), úgy épülnek be a fiatal akadémisták: a tavasszal Bánáti Kevin után a kényszerűségből szerepet kapó Bíró Barnabás is megvetette lábát a kezdőcsapatban. A védő még az ősszel, a Puskás Akadémia elleni idegenbeli győzelem (3–0) alkalmával mutatkozott be az NB I-ben, és az idény végére Tóth Rajmunddal, Bánáti Kevinnel, valamint a már évek óta a felnőttek között futballozó, a tavasszal kiemelkedően teljesítő Vitális Milánnal együtt saját nevelésű játékosként alapember az ETO-ban. Bánáti Kevinnel 2020 óta játszik együtt, és a sors úgy hozta, hogy öt évvel később együtt futballoznak az NB I-ben. A Győrnek egyetlen pontra van szüksége a hátralévő két mérkőzésén Konferencialiga-szereplés kivívásához.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!