Nagy Péter még nem zárta le a karrierjét; Guzi Blanka helyén kezeli a győzelmet

Guzi Blanka két hete a lengyelországi Drzonkówban állt rajthoz még az öttusa-világkupaidény kezdete előtt, meg is nyerte a viadalt. „A helyén kezelem ezt a győzelmet, hiszen kis versenyről van szó – mondta lapunknak a 25 éves vb-ezüstérmes, Európa-bajnok versenyző. – Egynapos, selejtező nélkül, elődöntő, döntő. Ugyan megvolt a minimum hossza az akadálypályának, de az ifjúsági megméretéseken alkalmazott magasságra voltak beállítva az elemek, illetve gerendát is beépítettek, ami a felnőtteknek idén nem lesz. Mindezzel együtt nemcsak lélektanilag tett jót, hogy kipróbáltam az OCR-t versenykörülmények között, hanem azt is megnézhettem, milyen az állóképességem.” Arról is beszélt, hogy még nem szokta meg teljesen a Budapest és Miskolc közötti ingázást. Igyekszik menetrendet felállítani, mikor hol kell lennie, de közbejönnek olyan teendők – például a Sportszázaddal kapcsolatos kötelezettségek –, amelyek felboríthatják a tervezett menetrendet.

Ősszel, a huszadik országos bajnoki címe megszerzésekor Nagy Péter úgy fogalmazott, noha élsportolóként felhagy a súlyemeléssel, kisebb versenyeken még elindul. A 39 éves súlyemelő lapunknak megerősítette, még nem zárta le a karrierjét. „Március elején utazom Spanyolországba, csapatbajnoki fordulóra, emellett biztosan lesznek még olyan versenyek, amelyeken próbára teszem magam. Ilyen az országos bajnokság is – amíg azt látom, van esélyem nyerni, elindulok.” Nagy Péter őszintén beszélt a sportág hazai helyzetéről is: „Az elmúlt nyolc esztendőben folyamatos volt a hanyatlás, évről évre siralmasabbá vált a helyzet. A versenyzők létszáma folyamatosan csökken, jelenleg nagyjából háromszáz súlyemelő lehet az országban, ami hihetetlenül alacsony. Márpedig ha nincsenek sportolók, eredmények sem jönnek… Különösen elszomorító, hogy az aktuális vezetőség semmit sem tett ez ellen.” De nem csak kesereg, a március 29-i közgyűlésen indul a szövetség elnöki tisztéért.

Február 27-én lesz 125 éve, hogy megalakult a világ egyik legsikeresebb futballklubja, a Bayern München. Az új egyesület – melynek köszöntését Népsport mellékletünkben olvashatják el – a bajor főváros Gisela nevű éttermében született meg, és a keresztségben a kék-fehér színt kapta, csak hét év múlva köszöntött be a máig tartó piros-fehér korszak. A Bayern az első 68 évében egyszer lett bajnok, a következő öt és fél évtizedben még 32-szer. Az addig BEK-győzelem nélküli országot napjainkig hatszor emelte az európai klubfutball trónjára, háromszor annyiszor, mint a többi német klub összesen (a Hamburg és a Dortmund tudott még egyszer-egyszer az örökébe lépni). Egyetlen német együttesként sikerült az összes klubtrófeát megnyernie. Igazán a csúcsra azonban akkor érne fel, ha 2025. május 31-én megnyerné a Bajnokok Ligáját, a futballtörténelem első csapataként a saját stadionjában.

Az idény egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta a Balatonfüred NB I-es férficsapata, amely az elmúlt hétvégén legyőzte hazai pályán a bajnoki címért küzdő Szegedet. A csongrádiak a világbajnoki szünet után két fájdalmas vereséggel folytatták a Bajnokok Ligája-csoportkört, most pedig az élvonalban szaladtak bele egy újabb nagy pofonba, hiszen tavaly október közepén Csurgón kaptak váratlan zakót. Sokatmondó, hogy az aktuális idényben a Szeged a Balaton partján kapta a legtöbb gólt, minden sorozatot figyelembe véve. „Engem is meglepett az eredmény. Amikor a bemutatás után a pályán elment a két csapat egymás mellett és egy fejjel magasabb, kétszer olyan széles játékosok álltak a szegedieknél, a segítőmmel, Papp Bálinttal néztünk és mondtuk is, hogy úristen, mekkora a különbség…” – emlékezett vissza a diadalra Kis Ákos edző. A fürediek 2010 szeptembere után nyertek ismét a szegediek ellen. Érdekesség, hogy Kis Ákos akkor még játékosként vette ki a részét a győzelemből, és a jelenlegi kapusedző, Szathmári János szintén a pályán nyújtott emlékezetes teljesítményt.”

