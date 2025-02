Két oldalon a Man. City–Liverpool rangadóról; az Eb-ért játszik a férfi kosárlabda-válogatott

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A vártnál is nagyobb tétje lesz a Premier League vasárnapi játéknapján a Manchester City és a Liverpool rangadójának. Szombaton ugyanis az első helyen álló liverpooliak első számú üldözője, az Arsenal kikapott a West Hamtől hazai pályán, így ha Szoboszlai Dominikék nyerni tudnak a BL-ben már elvérző bajnoki címvédő ellen, akkor 11 pontra növelhetik az előnyüket. Címlapsztorinkban felvezetjük a csúcstalálkozót, amely kapcsán a liverpooli Mohamed Szalah ezt mondta: „Nagyon kemény meccs lesz. Hazai pályán mindig a City az esélyesebb, de megpróbáljuk. A Manchester City mindig Manchester City lesz, minden idők egyik legjobb menedzsere vezeti, és nagyszerű játékosokkal nézünk szembe. Éveken át rendkívül magas szinten futballoztak, mindent megnyertek, és még most is le tudnak győzni bárkit. A legfontosabb, hogy nyugodtak maradjunk.”

A szerb labdarúgás egyik kiemelkedő alakja, Dragoszlav Sekularac játékosként olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes, ötszörös jugoszláv bajnok, edzőként 1989–1990-ben duplázott (bajnoki cím, kupagyőzelem) vele a Crvena zvezda – a nevét örökre beírta a történelemkönyvekbe. A Sekularac család szinte minden férfi tagja megfordult Európa futballpályáin, Dragoslav testvérének unokája, Krisztijan Sekularac február eleje óta a Fehérvár FC-ben szerepel. „A családomban mindenki futballőrült, egészen kicsi korom óta a labda volt életem központi része – mondta lapunk érdeklődésére a vasárnapi, FTC elleni bajnoki előtt a 21 éves támadó középpályás, aki hazai pályán szerezné meg első sikerét a Vidi színeiben. – Nagyon szeretem a labdarúgást, ezt mindenképpen a családomnak köszönhetem. Sohasem volt B-terv, mindig is profi labdarúgó akartam lenni!”

Beszűkült szemekkel, álmos tekintettel érkeztek a reggelihez szombaton a vasárnap este az olaszok ellen idegenben kulcsfontosságú Európa-bajnoki selejtezőt játszó magyar férfi kosárlabda-válogatott játékosai a szombathelyi belvárosi hotelben. Nem csoda, nyolc órakor már indult a delegáció busza Bécsbe, ahonnan különgéppel tette meg az utat a dél-olaszországi Lamezia Terme nemzetközi repülőtérre. A vasárnap 20.30-tól a mieinkkel a 8500 fő befogadására alkalmas Pala Calafiore csarnokban játszó olaszok a törökök isztambuli legyőzésével már megnyerték a B-csoportot, vagyis nekik már nem számít a találkozó eredménye, de roppant lelkesen várják az összecsapást, amelyre már hat nappal ezelőtt eladták az összes belépőjegyet. „Reggio Emiliában kikaptunk Izlandtól. Nem szeretnénk hasonló kellemetlen meglepetést” – nyilatkozta Alessandro Pajola, a hazaiak csapatkapitánya.

