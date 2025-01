Lékai Máté: Tragédia nem történt; Fritsch Róbert: Bele kell erősödnöm a 77 kilóba

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Döntetlennel kezdte a férfi kézilabda-világbajnokság csoportkörét a magyar válogatott. Lékai Máté szerint „nem olyan eredmény született, mint szerettük volna, de nem veszett el semmi. A védekezésünk és a küzdeni akarásunk nem volt rossz, a végén vesztes helyzetből hoztuk vissza a mérkőzést, ha mást nem is, ezt mindenképpen érdemes megőrizni. Tragédia nem történt, a következő meccseken nyerni kell, és lehetőleg minél több góllal. Bízom benne, hogy a játékunk is fejlődik, és begyűjtjük a két pontot Guinea és Hollandia ellen is. ” Saját szerepéről azt mondta: „Az olimpia után nem mondtam ki, hogy visszavonulok, de volt egy ilyen gondolat a fejemben. Most viszont még itt vagyok, és ha már így alakult, mindent megteszek azért, hogy a válogatottat segítsem.”

Súlyos pénzügyi problémákkal küzd a Haladás VSE. A klub futsalszakosztálya Magyarország legeredményesebbje volt az elmúlt évtizedben, ám az ingatag pénzügyi helyzet (negyedéve fizetésképtelen az egyesület) ellehetetlenítette a további munkát. A játékosállomány nagy része a távozás mellett döntött, beleértve az emblematikus csapatkapitányt, Dróth Zoltánt is, aki lapunknak nyilatkozott a szomorú búcsúról és új munkáltatója, a Veszprém ambícióiról is. „Kedden mutatkoztam be a csapatnál, mindenki kedves, segítőkész volt – mondta a 164-szeres válogatott támadó. – Az elmúlt hetekben kissé elveszett a sportág iránti szeretetem és a motivációm, de úgy érzem, most újra minden egyenesbe kerül. Nagyon fiatal csapatunk van, rengeteget kell dolgoznunk és fejlődnünk, de reális cél az idén a döntőbe jutás.”

Thomas Standaert, a Het Nieuwsblad Standard-specialista szakírójával annak kapcsán beszélgettünk, hogy a Liege kölcsönvette a Hoffenheimtől Szalai Attilát. A belga klub anyagi helyzete siralmas, ám minden nehézség ellenére az idényben jól teljesít a csapat védekezésben, ami nagy szó, mert jellemzően olyan játékosok szerepelnek a hátsó sorban, akik nemrégiben még a másodosztályban futballoztak. Szalai eddigi pályafutása, tapasztalata alapján sokat segíthet a Standardnak, már csak azért is, mert nem volt ballábas középhátvédje, s beilleszkedését előmozdíthatja, hogy az együttes háromvédős felállásban szerepel, amelyet a válogatottból jól ismer. Ha visszaszerezi a Bundesligában megtépázott önbizalmát, a nyáron magasabb összegért adhatja el német egyesülete, mint amennyit jelenleg kaphatott volna érte.

Kis túlzással hazajár Törökországba Osváth Attila: a 29 esztendős labdarúgónak a mostani a hatodik idénye a Paksi FC-ben, és mivel csapata a téli felkészülés egy részét rendre Belekben végzi, jól tudja, mire számíthat az edzőtáborban. A Paks tavaly őszi elsőként érkezett Törökországba, hogy aztán történelmi sikert elérve ezüstérmesként zárjon a bajnokságban, a Magyar Kupát pedig megnyerje. Ezúttal ötödik az együttes, ám minden esélye megvan arra, hogy újra kilépjen a nemzetközi porondra. „A keretünk erősödött, Ádám Martin és Könyves Norbert igazolásával márkás támadók érkeztek, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ismét kiléphessünk a nemzetközi porondra!” – mondta lapunknak Osváth Attila. A Paks hátránya három pont a harmadik helyezett DVTK-val szemben, a Magyar Kupában pedig ott van a tizenhat között, s az NB II-es Mezőkövesd Zsóry lesz az ellenfele a nyolc közé jutásért.

Múlt hét kedd óta edzőtáborozik a törökországi Belekben az MTK Budapest, amelynek küldöttsége ugyanott foglalt szállást, ahol a szerb élvonalbeli Mladoszt Lucsani, melynek edzője Nikola Trajkovics. A 44 éves korábbi középpályás 2010 és 2015 között az ETO-t erősítette, amellyel bajnok lett. „Öt szép évet töltöttem Győrben – mondta Nikola Trajkovics. – Ott ismertem meg a páromat, Katrine Lundét, a háromszoros olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, hétszeres Európa-bajnok norvég kézilabdakapust, s Győrben született a kislányunk, Atina, aki tízéves lesz lassan. A legszebb évünk 2013 volt, amikor az ETO megnyerte a labdarúgó NB I-et és a női kézilabda-bajnokságot is. Nagyon jól éreztük magunkat Győrben, de a kislányunk miatt most nehezebben mozgunk, hiszen az iskola Norvégiához köti. Örömmel dolgoznék Magyarországon, hiszen a labdarúgás, valamint a sportág infrastruktúrája rengeteget fejlődött az elmúlt években.”

Nehéz döntés volt, de elhagyta a Budapest Honvédot Benczenleitner Barna. A 21 éves balhátvéd rövid siófoki és győri kitérőt leszámítva csak kispesti nevelőegyesületében futballozott, ám most a váltás mellett döntve Nyíregyházára szerződött. „Tímár Krisztián vezetőedzővel korábban az utánpótlás-válogatottnál és Győrben is dolgoztunk együtt, jól megérjük egymást, ez csak megerősített abban, hogy ide jöjjek – mondta megkeresésünkre. – Egyébként nem kerültem ismeretlen játékosok közé, Eppel Mártonnal, Nagy Dominikkal, Alaxai Áronnal és Toma Györggyel is futballoztam már együtt.” A Nyíregyháza két felkészülési mérkőzést játszott Törökországban, előbb legyőzte a Sepsit, majd döntetlenre végzett a Korona Kielcével – Benczenleitner mindkét meccsen pályára lépett.

„A világ- és olimpiai bajnoki cím kivételével mindent elértem hetvenkét kilóban, az ezüst viszont összejött a vb-n, ezzel majdnem kimaxoltam a súlycsoportot – mondta lapunknak az Eb-győztes birkózó, Fritsch Róbert. – A világbajnoki aranyérem nüanszokon múlik, és úgy döntöttem, a folytatásban ezt nem próbálom meg ebben a kategóriában elérni. Mindent megteszek azért, hogy hetvenhét kilogrammos birkózóvá váljak, hiszen ez olimpiai súlycsoport, én pedig meg szeretném célozni Los Angelest.” A világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Lévai Zoltán régóta őrzi a 77 kilósok címeres mezét, kérdés, Fritsch miképp tekint az egymás elleni küzdelmükre? „Jó birkózó, elismerem a képességeit, de mindent megteszek annak érdekében, hogy legyőzzem.”

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!