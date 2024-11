Jöjjenek a görögök?; Tatabányai torna a kézi Eb jegyében

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Azt még nem tudni, mivel foglalkozik majd a jövőben Rafael Nadal, de nagyon meglepődnénk, ha elszakadna a tenisztől. Annál is inkább, mert szülővárosa, Manacor akadémiáján, ahol elsőrangú körülmények között készülhetnek a jövő sztárjai, rengeteg a feladat, emellett bizonyára a szaúdi szövetség nagyköveteként is vár rá elfoglaltság bőven (kritikák kereszttüzébe került, hogy elvállalta), és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy golfszenvedélyét akár jobban is kiélhetné… Mindenesetre bárhol tűnik fel a világon a jövőben, hatalmas megbecsülés övezi, hiszen több mint két évtizedes profi karrierjével rászolgált arra, hogy tíz- és százmilliók rajongjanak érte. Címlapsztorinkban a spanyol klasszis karrierjét idézzük fel.

Szenvedélyes, dinamikus intenzív, támadó felfogású, gyors játékot szeretne megvalósítani Nestor El Maestro a DVSC vezetőedzőjeként. A november 11-én kinevezett angol-szerb szakember a szurkolók és a sajtó számára izgalmas személyiségnek tűnik, eddigi edzői pályafutásának sok olyan momentuma volt, amivel címlapra került: viselkedése, hangzatos nyilatkozatai, ünneplése és felvett neve is azt vetíti előre, sok témát szolgáltathat. Csakhogy arról mindeddig kevesebb szó esett, vajon milyen szakember a 41 éves tréner. Erről is kérdeztük a játékosként 2001-ben a Bayern Münchennel Bajnokok Ligáját nyerő Thorsten Finket, aki jelenleg a belga éllovas KRC Genket irányítja, 2016 szeptemberétől 2017 júniusáig pedig Nestor El Maestrót alkalmazta segédedzőként az Austria Wiennél.

Ha nincs a lövése a magyar–német NL-meccsen, akkor nincs Szoboszlai Dominik ravasz, panenkázós tizenegyese sem. A büntető miatt a németek háborogtak, mi pedig Kata Mihályt kérdeztük, miképp látta, vajon a német védő, Robin Koch kezére pattant-e a labda. „Hazudnék, ha azt mondanám, biztos voltam benne… – mondta lapunknak az MTK játékosa. – A videobíróval egyértelmű hibákat javítanak ki csupán, nem voltam tisztában azzal, a játékos kéztartása természetellenes volt-e. Nagyon örültünk neki, hogy a végén sikerült egyenlítenünk. Nem volt tétje a mérkőzésnek, de semmiképpen sem szerettünk volna két vereséggel zárni az évet. A döntetlennel és a meccs végi izgalmakkal talán a szurkolóinkat is sikerült boldoggá tenni.”

