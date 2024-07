Még mindig hiába várjuk az aranyat; döntetlennel jutott tovább a Fehérvár

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Sűrű, kifejezetten szerencsétlen napot zártak sportolóink Párizsban. Milák Kristóf kikapott 200 pillangón, Németh Nándor egy századdal csúszott le a dobogóról 100 gyorson, kardcsapatunk döntőt vívott, de kikapott Dél-Koreától, férfi kézilabdázóink pedig kilenc másodperccel a duda előtt a győzelemért hibáztak ziccert – és még ki is kaptak… Minden, ami szerdán Párizsban történt 13 oldalon.

Megérdemelt Fradi-továbbjutás, jöhet a Midtjylland. A BL-selejtező 3. fordulója után elégedett Pascal Jansen tért haza a csapattal, miután a Puskás ellenfelét kizárták, másodikként az azeri ellenfelét az idegenbeli siker jóvoltából kiverő Fehérvár jutott be a Konferencialiga 3. fordulójába – és felkészül a Paks, amely csütörtökön játszik. Kupaösszefoglaló három oldalon.

„Kényelmetlenül érzem magam, ha bárkit is megbántott a megnyitó!” A Nemzetközi Evezősszövetség francia elnöke, egyben NOB-tag Jean-Christophe Rolland mondta ezt Csisztu Zsuzsának, de a szennyezett Szajnáról, az olimpia küldetéséről és a szervezőbizottság (ennek is vezetőségi tagja) előtt álló feladatokról is beszélt.

