Koch Máté: Miért én féljek? Féljenek az ellenfelek!; Marquinhos: Csak akkor távozom, ha a Fradi is jól jár

A Nemzeti Sport csütörtöki számában megtalálhatják a párizsi olimpia teljes, napra, órára lebontott programját!

Női válogatottunk ma este kezdi el reményeink szerint hosszan tartó menetelését az olimpián, a nyitány nehéznek ígérkezik, ugyanis a címvédő, házigazda francia válogatott az ellenfél

Koch Máté: „Miért én féljek? Féljenek az ellenfelek!” A fegyvernem egyéni világbajnokaként és a világranglista második helyezettjeként léphet pástra vasárnap Koch Máté a párizsi olimpián a férfi párbajtőrözők egyéni viadalán – abban bízik, hogy a milánóihoz hasonló napot fog ki. Kovács Erika interjúja

Nem várt nehézségekkel küzdenek csoportriválisaink. Az ausztráloknál felütötte a fejét a koronavírus, a kanadaiak a csomagjaikat keresik – a magyar női vízilabda-válogatott csütörtök délelőtt utazik a párizsi olimpiára, amelyet szombaton a hollandok ellen kezd. Patai Gergely helyzetjelentése

Marquinhos: Csak akkor távozom, ha a Fradi is jól jár. A walesi The New Saints elleni keddi BL-selejtezőben egy gólt szerző és kettőt előkészítő brazil játékos gólöröme sokat sejtető volt, ki tudja, meddig láthatjuk még zöld-fehér mezben…

Bánhatja az Újpest, hogy lemondott Yohan Croizet-ról. Három éven át ment a huzavona Yohan Croizet és az Újpest vezetőedzői között, a lila-fehérek a múlt héten végleg lemondtak a játékosról, aki az xfb Analytics adatai szerint is az NB I egyik legjobb támadója.

