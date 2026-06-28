Vb 2026: Afrika a nagy nyertese, Ázsia a legnagyobb vesztese a 48 csapatos csoportkörnek

Egy adott kontinenst, illetve konföderációt képviselő válogatottak aránya, az indulók számához képest, a legjobb 32 között az afrikai csapatok esetében lesz a legmagasabb a világbajnokságon. A fekete kontinenst tíz csapat képviselte a vb-n, a tízből csak egy, Tunézia búcsúzott a csoportkörben. A másik kilenc válogatott – Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Kongói DK, Marokkó, Szenegál, Zöld-foki-szigetek –, tehát a tíz induló kilencven százaléka, bejutott az egyenes kieséses szakaszba.

A továbbjutók második legmagasabb százalékát az induló csapatok számához viszonyítva Dél-Amerika adja. A hat dél-amerikai indulóból öt továbbjutott (83 százalék), csak Uruguay esett ki, Argentína, Brazília, Ecuador, Kolumbia és Paraguay továbbment.

A 3. helyen Európa, illetve az UEFA 81 százalékkal. A 16 európai résztvevőből a csoportkörben három vérzett el: Csehország, Skócia és Törökország. A háromból kettőt is – Csehországot és Skóciát – afrikai csapat előzött meg a továbbjutó helyen.

A 4. a CONCACAF-zóna ötven százalékkal. A három rendező, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó egyaránt továbbjutott (Mexikó hibátlan teljesítménnyel, az amerikaiak pedig csoportelsőként, hat ponttal), viszont a térség másik három csapata, Curacao, Haiti és Panama egyformán a 4. helyen végezve búcsúzott a csoportkörben, utóbbi kettő pontot sem szerzett, Panama gólt sem lőtt.

A két leggyengébben teljesítő konföderáció Ázsia (AFC) és Óceánia (OFC), 22, illetve 0 százalékkal. Ázsia képviseletében kilenc válogatott indult a vb-n és csak kettő, Japán és Ausztrália jutott tovább – utóbbi ráadásul földrajzilag nézve nem is ázsiai, de Ausztrália az ázsiai szövetségnek a tagja, az ázsiai selejtezőkből jutott ki a tornára. Dél-Korea, Irán, Irak, Jordánia, Katar, Szaúd-Arábia és Üzbegisztán egyaránt kiesett a csoportkör végén. Óceániából csak Új-Zéland érkezett a vb-re – egy ponttal a 4. helyen végzett csoportjában.

📊 KO stage participants by confederation (% of total teams):



1⃣3⃣ 🌍 UEFA (81%)

9⃣ 🌍 CAF (90%)

5⃣ 🌎 CONMEBOL (83%)

3⃣ 🌎 CONCACAF (50%)

2⃣ 🌏 AFC (22%)

0⃣ 🌏 OFC (0%) — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 28, 2026