Bundázás miatt kizárták a cseh futballélvonalból a kupagyőztes Karvinát

A cseh szövetség etikai bizottsága emellett 10 millió cseh koronás (körülbelül 144.7 millió forintos) bírságot is kiszabott a klubra, amiért két évvel ezelőtt, egy bajnokin és a kiesés elkerülésért rendezett rájátszásban kenőpénzt ajánlott fel két játékvezetőnek és két játékosnak.

A pénzt a lengyel határ mellett fekvő város polgármestere, Jan Wolf ajánlotta az érintetteknek, ezért 12 évre eltiltották a labdarúgástól és hárommillió koronás pénzbüntetésre is ítélték.

A bizottság hétfőn este hirdette ki ítéletét, az egyesületnek, amely a város tulajdonában van, öt napja van a fellebbezésre.

A kupa megnyerésével a Karviná az Európa-liga selejtezőjének utolsó fordulójában léphetne pályára – vereség esetén átkerülne a Konferencia-ligába –, a részvételével kapcsolatban az európai szövetséget illeti a végső szó.

A cseh szövetség márciusban jelentette be, hogy a liga első négy osztályából összesen 47 személy és csapat ellen indult eljárás a bundabotrányban való feltételezett érintettsége miatt. Ezt megelőzően több tucat embert vett őrizetbe a rendőrség az országszerte tartott razzia során.

Az etikai bizottság azt is közölte, hogy öt, alacsonyabb osztályban szereplő játékost 15 hónaptól 12 évig terjedő eltiltással sújtott, mert bebizonyosodott, hogy beleegyeztek az eredmények manipulálásába.