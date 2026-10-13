Nemzeti Sportrádió

Rakétaveszély miatt egy órát csúszott Cristiano Ronaldóék mérkőzése

R. P.R. P.
2026.10.13. 12:09
null
CR a gólja után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Neftchi al-Nasszr ázsiai Bajnokok Ligája Cristiano Ronaldo
Biztonsági figyelmeztetés miatt egyórás késéssel kezdődött az ázsiai labdarúgó Bajnokok Ligájában az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót is foglakoztató szaúdi al-Naszr üzbég Neftchi elleni mérkőzése hétfő este.

A felhívást Szaúd-Arábia polgári védelmi hatósága adta ki az elmúlt napokban a jemeni húszi lázadók által indított rakétatámadások miatt.

A rijádi meccset végül le tudták játszani a felek, Ronaldo játszott és gólt is szerzett a csapata által 3–1-re megnyert találkozón.

A jemeni húszi lázadók rakétákkal és drónokkal támadták múlt szerdán az ádeni repülőteret, csütörtök óta pedig több alkalommal lőttek ballisztikus rakétákkal a rijádi nemzetközi repülőtérre. Szombati akciójuk 12, vasárnapi támadásuk legkevesebb egy halálos áldozatot követelt, valamint sokan megsérültek.

Jemenben – több év viszonylagos nyugalom után – júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert jemeni kormány erői és a húszi lázadók között.

A húszik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásokat, hogy Rijád támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek.

 

 

 

Neftchi al-Nasszr ázsiai Bajnokok Ligája Cristiano Ronaldo
Legfrissebb hírek

A portugál szövetség fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen

Minden más foci
2026.10.10. 18:01

Cristiano Ronaldo megtörhet egy több évtizedes átkot

Foci vb 2026
2026.07.02. 18:02

Miért kapott plecsnit Messi, Mbappé, Neuer és több játékos a mezére a FIFA-tól?

Foci vb 2026
2026.06.17. 13:46

Vitinha meglepődött Cristiano Ronaldo fittségén

Foci vb 2026
2026.06.14. 16:06

Cristiano Ronaldót Messivel provokálták, de őt ez nem zavarta – megszerezte pályafutása 970. gólját

Minden más foci
2026.04.30. 10:57

Látványos túra Cristiano Ronaldo szülőhelyén

Csupasport
2025.12.14. 20:46

Ronaldo, a nyűgös herceg; Budapest, a hirtelen jött esély – a Roma csatára is érkezhet

Foci vb 2026
2025.11.14. 11:10

A portugál kapitány szerint túl szigorú volt Cristiano Ronaldo piros lapja

Foci vb 2026
2025.11.14. 09:22