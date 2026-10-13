Rakétaveszély miatt egy órát csúszott Cristiano Ronaldóék mérkőzése

A felhívást Szaúd-Arábia polgári védelmi hatósága adta ki az elmúlt napokban a jemeni húszi lázadók által indított rakétatámadások miatt.



A rijádi meccset végül le tudták játszani a felek, Ronaldo játszott és gólt is szerzett a csapata által 3–1-re megnyert találkozón.



A jemeni húszi lázadók rakétákkal és drónokkal támadták múlt szerdán az ádeni repülőteret, csütörtök óta pedig több alkalommal lőttek ballisztikus rakétákkal a rijádi nemzetközi repülőtérre. Szombati akciójuk 12, vasárnapi támadásuk legkevesebb egy halálos áldozatot követelt, valamint sokan megsérültek.



Jemenben – több év viszonylagos nyugalom után – júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert jemeni kormány erői és a húszi lázadók között.



A húszik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásokat, hogy Rijád támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek.



