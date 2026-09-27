Nemzeti Sportrádió

Juhász Roland: Willi Orbán azt hihette, a centernél hátrébb helyezkedő ukránra is jutott ember a védelemből

V. GY.V. GY.
2026.09.27. 08:24
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Fotó: Árvai Károly, Kovács Péter – NS-montázs
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Magyarország Nemzetek Ligája Juhász Roland Ukrajna magyar válogatott
Szakzsargonnal élve könnyű gólt kapott a magyar válogatott az ukránok elleni mérkőzés 42. percében, amikor a bal oldalról kapu elé érkező labdánál az üresen maradó Danilo Szikan senkitől sem zavartatva hat méterről fejelt Tóth Balázs kapujába. Akkor még senki sem tudta, hogy ez a mozdulat a három pont sorsát is eldöntötte.

 

„Könnyű vagy sem, a gólokat általában nem kell megmagyarázni – mondta lapunk szakértője, a 95-szörös válogatott korábbi hátvéd Juhász Roland. – Viszont a gólt megelőző helyezkedésekről illő szólni. Ezen a szinten jószerével megbocsáthatatlan az ilyen hiba, még akkor is, ha jól sikerült beadás előzte meg. Csinger Márk, a bal oldali belső védő jól reagált, követte a rábízott, a kapunkhoz legközelebb helyezkedő ukrán támadót, miközben a jóval hátrébb álló Danilo Szikan kikerült a játékosaink látóköréből, így Kerkez Miloséból is, aki a csatár és a rábízott szélső közötti légüres térben mozgott. Sokak szerint a magas ukrán akkor is a kapunkba fejeli a labdát, ha Milos közelebb helyezkedik hozzá, ám ezzel nem értek egyet, tapasztalatból tudom, alacsonyabb labdarúgó is képes zavart okozni a közeli jelenlétével. Érdemes megemlíteni Willi Orbán helyezkedését, majd a gól utáni árulkodó testbeszédét, hiszen jobb oldali belső védőnk is azt hihette, a centernél hátrébb helyezkedő ukránra is jutott ember a védelemből. Egyébként a jelentős játékerőt képviselő ukránok elleni első harminc percben jól futballoztunk, ám amíg a vendégek egy helyzetből egy gólt szereztek, mi a sokkal több lehetőség egyikét sem tudtuk kihasználni.”

 
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Magyarország Nemzetek Ligája Juhász Roland Ukrajna magyar válogatott
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