Juhász Roland: Willi Orbán azt hihette, a centernél hátrébb helyezkedő ukránra is jutott ember a védelemből

„Könnyű vagy sem, a gólokat általában nem kell megmagyarázni – mondta lapunk szakértője, a 95-szörös válogatott korábbi hátvéd Juhász Roland. – Viszont a gólt megelőző helyezkedésekről illő szólni. Ezen a szinten jószerével megbocsáthatatlan az ilyen hiba, még akkor is, ha jól sikerült beadás előzte meg. Csinger Márk, a bal oldali belső védő jól reagált, követte a rábízott, a kapunkhoz legközelebb helyezkedő ukrán támadót, miközben a jóval hátrébb álló Danilo Szikan kikerült a játékosaink látóköréből, így Kerkez Miloséból is, aki a csatár és a rábízott szélső közötti légüres térben mozgott. Sokak szerint a magas ukrán akkor is a kapunkba fejeli a labdát, ha Milos közelebb helyezkedik hozzá, ám ezzel nem értek egyet, tapasztalatból tudom, alacsonyabb labdarúgó is képes zavart okozni a közeli jelenlétével. Érdemes megemlíteni Willi Orbán helyezkedését, majd a gól utáni árulkodó testbeszédét, hiszen jobb oldali belső védőnk is azt hihette, a centernél hátrébb helyezkedő ukránra is jutott ember a védelemből. Egyébként a jelentős játékerőt képviselő ukránok elleni első harminc percben jól futballoztunk, ám amíg a vendégek egy helyzetből egy gólt szereztek, mi a sokkal több lehetőség egyikét sem tudtuk kihasználni.”