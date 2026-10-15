Nemzeti Sportrádió

„Inkább nem, mint igen” – nővére szerint valószínűtlen Cristiano Ronaldo visszatérése

V. H. L.V. H. L.
2026.10.15. 17:09
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Cristiano Ronaldo hiába melegített a norvégok ellen (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál válogatott Elma Aveiro Dolores Aveiro Jorge Jesus
Továbbra sem tudni, játszik-e még a portugál futballválogatottban Cristiano Ronaldo, de családtagjai szerint egyre kevésbé valószínű. Elma Aveiro, a sztár nővére egy lisszaboni könyvbemutatón kifejtette: csalódott a történtek miatt. Az eseményen jelen volt a szövetségi kapitány, Jorge Jesus is, akivel öccse összerúgta a port.

Amikor Elma Aveirót, Cristiano Ronaldo legidősebb nővérét egy lisszaboni könyvbemutatón arról kérdezték, lát-e arra esélyt, hogy testvére visszatérjen a válogatottba, egyértelműen pesszimista választ adott – írja az A Bola.

„Inkább nem, mint igen – hangzott a felelet. – Szerintem mindketten sértődöttek. Ez a dolog velük történt, nem velem, de az öcsém szempontjából legalábbis így áll a dolog. Jelenleg patthelyzet van, meglátjuk, mi történik. Tényleg nem tudom, bonyolult az egész. Amikor elárulnak, nehéz úgy tenni, mintha mi sem történt volna.”

Elma Aveiro nem rejtette véka alá, mennyire fáj neki, ahogyan a testvérével bántak. „Szomorúság tölt el, mert a portugál emberek sajnos elfeledték, mi mindent tett értük, s ma már másképpen látják a dolgokat. Szóhoz sem jutok: nagyon nehéz elviselni azt, amin a testvérem keresztülmegy. Ha valaki, ő nem érdemli meg ezt a bánásmódot” – panaszolta.

Az eseményen ott volt Jorge Jesus szövetségi kapitány is, aki azzal váltotta ki a sztár haragját, hogy annak ellenére, hogy bemelegített, nem küldte pályára a Norvégia ellen 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Cristiano Ronaldo ezért idő előtt távozott a portugál nemzeti csapat összetartásáról, az eset pedig nagy visszhangot váltott ki. A 41 éves támadó azzal is megvádolta a szakembert, hogy megszegte a neki tett ígéretét, és nem a valóságnak megfelelően számolt be a történtekről. A könyvbemutatón jelenlévő újságírók Jorge Jesust is szerették volna szóra bírni, ám ő nem volt hajlandó nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.

Elma Aveiro kifakadása előtt édesanyja, Dolores is megszólalt, aki szerint a fiát nem értékelik eléggé, és nem viszonyulnak hozzá kellő empátiával. „A főbejárat helyett a hátsó ajtón kellett távoznia” – fogalmazott az asszony.

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Jorge Jesus elégedetlenségét fejezte ki azért, mert az újságírók állandóan az ötszörös aranylabdásról – aki a jelek szerint el is hagyta a válogatottat – kérdezik őt.

 

 

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