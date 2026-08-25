Női kézilabda: húszgólos győzelmet aratott az ETO a DAC ellen

A Győr az utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a bajnoki rajt előtt. Per Johansson folyamatos terhelést biztosít a játékosoknak, az új idényben például most először lépett pályára Bruna de Paula, továbbá először szerepelt a kezdőcsapatban a két nyári szerzemény, Sarah Bouktit és Thale Rushfeldt Deila. A DAC-nál ott volt a keretben az előző idényben még kölcsönben a Dunaszerdahelynél szereplő Farkas Júlia, illetve a Győrtől kölcsönbe érkező Lukács Boglárka is, írja a kisalfold.hu.

A magyar csapat hamar négygólos előnyt alakított ki, de a DAC pár perc alatt ledolgozta hátrányát és 5–5-nél beérte a magyar bajnokot. Ezt követően noha nem volt mindig pontos a győri támadások végjátéka, így is a félidőre 20–14-re ellépett a hazai csapat.

A második félidőben már jóval koncentráltabban játszott a Győr, aminek meg is lett az eredménye. Főleg úgy, hogy eközben a DAC egyre több hibával játszott. A Győr játékosai kerülték a veszélyes játékhelyzeteket, de így is húszgólos (43–23) győzelmet arattak.

A Győr a bajnokságot szeptember elsején a NEKA elleni hazai mérkőzéssel kezdi meg, előtte augusztus 30-án a Ferencváros ellen játszik a Szuperkupáért.

KÉZILABDA

Felkészülési mérkőzés, nők

Győri Audi ETO KC–DAC 43–23 (20–14)

Győr

ETO: Szemerey – Győri-Lukács 3, DEILA 7, Elver 1, BOUKTIT 8, Breistöl 2, Fodor 1. Csere: Sako (kapus), STANKO 12/4, Dulfer, de Paula 1, Dale 4, Rédecsi 2, Zákányi, Kriston 1, Hovden 1. Vezetőedző: Per Johansson

DAC: Mistina – Buric 3, Élő, Pastorovka 1, Kubalkova 1, Jankulovska 9/4, Farkas 3. Csere: Lukács (kapus), Komlós 2, Bjaloncík, Boada 3, Woth, Molnár K.. Vezetőedző: Debre Viktor

Hétméteresek: 4/4, ill. 5/4. Kiállítások: 0, ill. 4 perc