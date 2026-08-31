Az idény végéig marad Szánthó Regőék vezetőedzője – hivatalos

„Nagyon nagyra értékelem a belém vetett bizalmat – idézte a klub hivatalos közösségi oldala a szakembert. – Úgy tekintettem erre, mint egy lehetőségre, hogy bizonyítsam a képességeimet, és örülök, hogy sikerült meggyőznöm a klubot. Ugyanakkor tisztában vagyok vele – és az eddigi időszakom alatt magam is megtapasztaltam –, hogy nehéz időszak vár ránk. Ahogy már korábban is jeleztem: nem félek ettől a kihívástól, és mindent megteszek a klubért, az öltözőért és a játékosokért, és azért is, hogy a szurkolóink elégedettebbek legyenek.”

A Szánthó Regőt is foglakoztató Besztercebánya augusztus 10-én jelentette be, hogy menesztette Juraj Jarábek vezetőedzőt, aki helyére – akkor még csak ideiglenes jelleggel – a korábban az U19-es csapatot irányító Daniel Valach került.

A Besztercebánya hat forduló elteltével négy vereséggel, egy döntetlennel és egy győzelemmel a Niké Liga 10. helyén áll.