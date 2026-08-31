Nemzeti Sportrádió

Az idény végéig marad Szánthó Regőék vezetőedzője – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.08.31. 14:14
null
Daniel Valach (Fotó: MFK Dukla Banská Bystrica/Facebook)
Címkék
Besztercebánya Daniel Valach Szánthó Regő
Daniel Valach marad a szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Niké Liga) szereplő Besztercebánya vezetőedzője, miután a klub az idény végéig szóló szerződést kötött vele.

„Nagyon nagyra értékelem a belém vetett bizalmat – idézte a klub hivatalos közösségi oldala a szakembert. – Úgy tekintettem erre, mint egy lehetőségre, hogy bizonyítsam a képességeimet, és örülök, hogy sikerült meggyőznöm a klubot. Ugyanakkor tisztában vagyok vele – és az eddigi időszakom alatt magam is megtapasztaltam –, hogy nehéz időszak vár ránk. Ahogy már korábban is jeleztem: nem félek ettől a kihívástól, és mindent megteszek a klubért, az öltözőért és a játékosokért, és azért is, hogy a szurkolóink elégedettebbek legyenek.”

A Szánthó Regőt is foglakoztató Besztercebánya augusztus 10-én jelentette be, hogy menesztette Juraj Jarábek vezetőedzőt, aki helyére – akkor még csak ideiglenes jelleggel – a korábban az U19-es csapatot irányító Daniel Valach került.

A Besztercebánya hat forduló elteltével négy vereséggel, egy döntetlennel és egy győzelemmel a Niké Liga 10. helyén áll.  

 

Besztercebánya Daniel Valach Szánthó Regő
Legfrissebb hírek

Niké Liga: ötgólos dunaszerdahelyi győzelem

Minden más foci
2026.08.22. 23:03

Niké Liga: Szánthó Regő duplázott a Zsolna ellen

Minden más foci
2026.08.15. 20:53

Edzőt váltott Szánthó Regő csapata

Minden más foci
2026.08.10. 18:18

Szánthó Regő a Niké Liga újoncánál folytatja

Légiósok
2026.07.01. 17:22

Szánthó Regő Besztercebányára tart – NS-infó

Légiósok
2026.06.09. 16:43

Három játékostól búcsúzik a Zsolna, Szánthó Regő sem marad

Légiósok
2026.06.03. 18:05

Szánthó Regő: Remek érzés kupagyőztesnek lenni!

Minden más foci
2026.05.02. 13:32

Kupagyőztes lett a Zsolnával Szánthó Regő

Minden más foci
2026.05.01. 18:24