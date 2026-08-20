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Román Kupa: Szalay Szabolcs továbblőtte a Csíkszeredát

B. M.B. M.
2026.08.20. 19:04
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Fotó: digisport.ro
Címkék
CSA Steaua FK Csíkszereda Steaua Bucuresti Román Kupa
Idén is a Román Kupában szerezte meg idénybeli első győzelmét az FK Csíkszereda, Szabó István vezetőedző együttese hosszabbítás után győzte le Bukarestben a Liga 2-es Steauát.

Az első félidőt az FK kontrollálta, és előnnyel is mehetett szünetre, miután Magyar Zsolt balról beívelt szabadrúgása után Razvan Trif a rövid oldalról a hosszú sarokba csúsztatta a labdát. Szünet után viszont egy Csürös Attila szabálytalansága nyomán megítélt büntetőből gyorsan kiegyenlítettek a hazaiak, és innen kezdve hiába uralta a mérkőzést Csíkszereda, a hosszabbítás második játékrészéig nem tudta bevenni saját nevelésű hálóőre, Simon Máté kapuját. Ekkor Szalay Szabolcs 23 méteres lövése kötött ki a bal alsó sarokban, így az utolsó hét percre emberelőnybe is kerülő székelyföldi csapat zsinórban harmadszor jutott el a kupa csoportkörébe, amelynek sorsolását pénteken ejtik meg.

ROMÁN KUPA
PLAYOFF
Steaua Bucuresti (II.)–FK Csíkszereda 1–2 (Chipirliu 52. – 11-esből, ill. Trif 40., Szalay 111.) – h. u.
Csíkszereda: Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést; Ódor Máté és Magyar Zsolt kezdőként 60 percet játszott, utóbbi gólpasszt adott; Horváth Artúr, Czékus Ádám, Eppel Márton és Pászka Lóránd a 60. percben lépett pályára; Szalay Szabolcs a hosszabbításra állt be, a 111. percben gólt lőtt; Szabó Alex, Tajti Mátyás nem állt be.

 

CSA Steaua FK Csíkszereda Steaua Bucuresti Román Kupa
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