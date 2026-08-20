Román Kupa: Szalay Szabolcs továbblőtte a Csíkszeredát

Az első félidőt az FK kontrollálta, és előnnyel is mehetett szünetre, miután Magyar Zsolt balról beívelt szabadrúgása után Razvan Trif a rövid oldalról a hosszú sarokba csúsztatta a labdát. Szünet után viszont egy Csürös Attila szabálytalansága nyomán megítélt büntetőből gyorsan kiegyenlítettek a hazaiak, és innen kezdve hiába uralta a mérkőzést Csíkszereda, a hosszabbítás második játékrészéig nem tudta bevenni saját nevelésű hálóőre, Simon Máté kapuját. Ekkor Szalay Szabolcs 23 méteres lövése kötött ki a bal alsó sarokban, így az utolsó hét percre emberelőnybe is kerülő székelyföldi csapat zsinórban harmadszor jutott el a kupa csoportkörébe, amelynek sorsolását pénteken ejtik meg.

ROMÁN KUPA

PLAYOFF

Steaua Bucuresti (II.)–FK Csíkszereda 1–2 (Chipirliu 52. – 11-esből, ill. Trif 40., Szalay 111.) – h. u.

Csíkszereda: Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést; Ódor Máté és Magyar Zsolt kezdőként 60 percet játszott, utóbbi gólpasszt adott; Horváth Artúr, Czékus Ádám, Eppel Márton és Pászka Lóránd a 60. percben lépett pályára; Szalay Szabolcs a hosszabbításra állt be, a 111. percben gólt lőtt; Szabó Alex, Tajti Mátyás nem állt be.