Marco Rossi: Két éve nem áll mellénk a szerencse

„Elkerülhető gólt kaptunk és az volt az ukránok egyetlen olyan helyzete, amelyet megelőzően egy ideig a mi térfelünkön tartották a labdát. A többi lehetőségük mind kontratámadásból eredt. Három-négy-öt ajtó-ablak-helyzetet hagytunk ki. A futball törvénye, hogy ha kihagyod a ziccereidet, akkor gólt kaphatsz” – bosszankodott Marco Rossi.

„Sajnálatos módon nincs mély keretünk. Jelenleg öt játékosunk futballozik a top bajnokságok valamelyikében” – folytatta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki ezután arról beszélt, immár több mint két éve nem áll csapata mellé a szerencse.

„A 2024-es Európa-bajnokság előtt lejátszott Írország–Magyarország felkészülési mérkőzés vége óta, amikor a 94. percben gólt kaptunk, minden ellenünk van. Ez igaz a játékvezetői döntésekre és arra is, ahogyan idéntől megváltozott a versenynaptár. Egyetlen klub sem játszik tizenegy nap alatt négy mérkőzést. Nekünk a németekkel ellentétben nincs negyvennégy olyan játékosunk, akit be tudunk hívni a válogatottba, de harmincöt sincs, mint az olaszoknak. Három-négy sérülés esetén már gondjaink vannak.”

„A saját fegyverünkkel kell harcolnunk. Azt mondtam a játékosaimnak, nem akarok szégyenkezni miattuk és magam miatt. Ma este senki nem panaszkodhat a hozzállásunk miatt. Ha vannak helyzeteink és nem lövünk belőle gólt, az a mi bajunk. Az ellenfél kihasználta a helyzeteit” – jelentette ki Rossi. A szövetségi kapitány az M4 Sport kamerája előtt érdekes nyilatkozatot tett.

„Van egy mondás, ami valószínűleg igaz. Arról, hogy Napóleon a szerencse, és nem a tudás alapján választotta ki a hadvezéreit. És ha már több mint két éve nincs szerencsénk, márpedig nagyon nincs, akkor azt gondolom, hogy talán valaki meghozhat valamilyen döntést.”

Az ukrán válogatott szövetségi kapitánya, Andrea Maldera felidézte a mérkőzés előtt tett nyilatkozatát: „Azt mondtam, kiegyenlített összecsapás várható. Így is lett.”

„A fiúk csodálatos dolgot vittek véghez. Nem könnyű az életük, nem olyan, amihez a fuballisták általában hozzászoktak. Csodálatos intenzitással és szellemiséggel játszottak. Büszke vagyok rájuk, fantasztikus dolgot mutattak fel az ukrán népnek és minden szurkolónak.”

A mérkőzés végi csetepaté kapcsán úgy fogalmazott: láncreakció ment végbe a pályán, ami azt eredményezte, hogy a feszültségek összetűzésben csúcsosodtak ki. Hozzátette: szerencsére minden rendeződött, miután lefújták a mérkőzést.

A vendégeket május óta irányító olasz szakember a mérkőzés előtt énekelte az ország himnuszát, ami feltűnt az ukrán sajtó képviselőinek.

„Tanulok ukránul, ami persze nem könnyű. Az első kérésem az volt a tanáromhoz, hogy tanuljuk meg a himnuszt. Azt hiszem, már majdnem az egészet kívülről tudom.”

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 (0–1)

Budapest, Puskás Aréna, 56 799 néző. Vezette: Jarred Gillett (Neil Davies, Nick Greenhalgh) – angolok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., W. Orbán, Csinger (Szűcs T., 84.), Kerkez – Csongvai (Tóth R., 66.), Schäfer, Vitális (Tóth M., a szünetben) – Redzic (Jurek, 62.), Szoboszlai, Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

UKRAJNA: Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, a szünetben), Szudakov (Drambajev, 90+1.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

Gólszerző: Szikan (42.)

Sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (90+3.), Kerkez (90+4.), ill. Brazsko (21.), Krupszkij (49.), Nazarenko (71.), Cihankov (90+4.), Matvijenko (90+4.)

Kiállítva: Nazarenko (90+2.)



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