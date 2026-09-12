Baki kizárva – Thury Gábor jegyzete

HOGY MILYEN ERŐS együtteshez igazolt 2026 nyarán a ZTE-ből Várkonyi Bence? Nos, a Qarabag a labdarúgó Bajnokok Ligája előző kiírásában a kieséses szakaszba jutott, s kettős vereséggel az angol Newcastle United búcsúztatta. De talán még jobb viszonyítási alap, hogy a hazai mérkőzésein Bakiban pályára lépő azeri együttes a BL-selejtező utolsó körében a Ferencvárost ejtette ki, ekkor ismertük meg az „idők kezdete”, 2008 óta a klubnál tevékenykedő vezetőedző, Qurban Qurbanov nevét, aki jelenleg is a szakvezető. S még valami az azeri labdarúgás erejéről: a bajnok Sabah beverekedte magát a BL jelenleg futó alapszakaszába, a 12-szeres arany-, legutóbb ezüstérmes Qarabag pedig a holland Twente ellen csupán a visszavágó hosszabbításában elszenvedett veresége miatt maradt le a Konferencialigáról.

A ZTE-vel 2026-ban Magyar Kupa-döntős 24 éves belső védő nem tagadta, az európai kupaszereplés reményében igazolt Európa „szélére”, menedzsere, Esterházy Mátyás szerint a főtábla akár jövőre összejöhet, idén egyelőre négy-négy Európa-liga-, illetve Konferencialiga-selejtező jutott neki. Utóbbiból a holland Twente verte ki csapatát, amely korábban az El-rájátszásban az FTC ellen búcsúzott.

Nyilván sokan teszik fel a kérdést, ki is Várkonyi Bence? Nos, a magyar mezőnyben a fizikuma a párját ritkítja: 187 centiméter magas, ennek (is) köszönhetően rendre megnyeri fejpárbajait, de ami talán fontosabb, roppant gyors.

Úgyhogy a Qarabag nyugodtan játszhat magas letámadással, leegyszerűsítve: Várkonyi utoléri a védelmi vonalakon „átszivárgó” ellenfelet.

Nyilván egy futballista klubváltása nagyban függ a menedzserétől, de egyesülete hozzáállása sem másodlagos. A Zalaegerszeg üzletpolitikájának alapja a rugalmasság, a stratégia része a játékoseladás. A klub honlapján olvasható, a 2026–2027-es idényben a működési költség 9.3 millió euró, amelyet a kalkulálható bevételek nem fedeznek. A játékoseladásból mintegy 4.83 millió jön össze, de ez nem a nyereség rovatba kerül, hanem a működtetésre fordítják. Magyarán: a ZTE üzleti modelljének egyik legfontosabb pillére. A legjobban ez példával igazolható: a Zete három labdarúgójának, közte Várkonyinak egyéves szerződéshosszabbítási opcióját 2025 decemberében a klub „lehívta”, így a már 2027 nyaráig szóló megállapodásukból az azerieknek ki kellett vásárolniuk, nem hivatalos információk szerint egymillió euróért. Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke nagyban hozzájárul, hogy játékos, menedzser és klub kölcsönhatásban működjön, valamennyi fél jól járjon.

Baki kizárva – legalábbis a tárgyalóasztalnál…

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