Fehérvár: Bobál Gergely és Kocsis Bence is a kiszemeltek között

Korábban már jeleztük, hogy a csapattal készül Menyhárt Zsombor, Kojnok Zsolt, Csákvárról Fehérvárra érkezik Murka Benedek, Kecskemétről pedig Papp Milán (már orvosi vizsgálaton is részt vett Fehérváron), az NK Naftától Kálnoki-Kis Zsombor, a Puskás Akadémiától kölcsönbe Kocsis Dominik, Ominger Gergő (ismét, mert ő az előző idényben is kölcsönben Fehérváron szerepelt) és Vajda Roland (miközben Dala Martin Felcsútra kerül). A Paksi FC-hez szerződhet Pető Milán, viszont a tolnaiaktól Fehérvárra tart a legutóbb Nyíregyházára kölcsönadott Kovács Krisztián és friss információ, hogy az előző idényt a Paks kölcsönjátékosaként az NB II-es BVSC-nél töltő, 24 éves támadó, Kocsis Bence is Fehérváron folytathatja a pályafutását.

Akárcsak az Ajkáról várhatóan távozó, 29 éves csatár, Bobál Gergely, igaz, iránta, mint már jeleztük, a Csákvár is érdeklődik. Bobál a 2024–2025-ös idényben 23 NB II-es meccsen játszott Ajkán, két gólt szerzett. Információink szerint őt és a BVSC-ben 25 bajnokin háromszor eredményes Kocsis Bencét is szívesen látná Fehérváron a Boér Gábor vezette szakmai stáb.

A Fehérvárral kapcsolatos hír, hogy a belső védő Spandler Csaba biztosan marad a klubnál az NB II-ben is. Az új játékosok bejelentésére a héten már sor kerülhet, mert szerdán megalakult a Fehérvár FC Kft. felügyelőbizottsága, amely véglegesítheti az átigazolásokat.