Pintér Bence marad a román másodosztályban

Mint már jeleztük, a szatmári együttes kiszemeltjei között szerepelt az előző két idényben Csíkszeredában játszó Pintér Bence, a 29 éves, móri születésű középpályás egy éves szerződést írt alá új csapatával. Szintén játszott korábban az FK Csíkszeredában Magyari Szilárd is, a 27 éves székelyföldi csatár az előző szezonban is a Liga 2-ben szerepelt, az Unirea Ungheni (Nyárádtő) színeiben. Közös bennük, hogy mindketten megfordultak a Puskás Akadémián, illetve az NB II-ben is játszottak.

A román-olasz kettős állampolgárságú, 22 éves védő, Davide Popsa az elmúlt idényben a Sepsi OSK játékosa volt, bár többnyire annak Liga 3-as tartalékcsapatában szerepelt – az élvonalban mindössze hétszer lépett pályára.

Szatmárnémetinek utoljára a 2017–2018-as szezonban volt másodosztályú csapata, de az FC Olimpia akkor szezon közben visszalépett a küzdelmektől, és megszüntette működését. A jelenlegi CSM Olimpia a város tulajdonában van, a felnőtt csapatot a Ritli Zoltán, Botos Sándor edzőpáros irányítja. A klub legismertebb arca Bogdan Lobont technikai igazgató, az egykori 85-szörös román válogatott kapus pályafutása során az Ajaxban, a Fiorentinában és az AS Romában is védett.