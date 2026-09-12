Nemzeti Sportrádió

MK: Zachariassen szerezte Fradi hatodik gólját a DEAC ellen

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.12. 14:40
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Bero (jobbra) tíz percen belül duplázott a DEAC ellen (Fotó: Czinege Melinda)
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Magyar Kupa DEAC Kondás Elemér
A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában az NB III-as DEAC a címvédő Ferencvárost fogadja 13 órától. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő cikkünkben!
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7 órája

Kondás Elemér tudja, nem félni kell a Fraditól, hanem játszani ellene

Edzőként sok emlékezetes mérkőzést vívott már a Ferencváros ellen.

 

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC  0–6 – ÉLŐ
Debrecen, Egyetmi sporttelep. V: Hanyecz Bence (Albert István, Vígh-Tarsonyi Gergő)
DEAC: Lisztes B. – Maruscsák, Herczku, Vincze Á. (Kelemen Zs., a szünetben) – Jankelic, Lakatos, Lénárt Gá., Soltész J., Szatmári I. – Lénárt Ge., Fekete V. (Bökönyi, 75.).  Vezetőedző: Kondás Elemér
Ferencváros: Varga Á. – Nagy O., Lakatos Cs., Zohoré, O'Dowda (Osváth, 83.) – Keita (Madarász, 60.), Rommens –  Levi, Bero (Zachariassen, 68.), Birmancsevics (Maiga, 68.) – F. Kovacevic (Bagi, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs
G: Bero (1., 7., 63), Lakatos Cs. (12.), Kovacevic (39.), Zachariassen (78. – 11-esből)

 

Magyar Kupa DEAC Kondás Elemér
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