Brazil szélső érkezését jelentette be a Manchester City

A hírek szerint a City 32 millió fontos alapárat fizet a brazil játékosért, amely további kétmillió fonttal nőhet különböző bónuszok teljesülése esetén.

A klub közleménye szerint Allan ötéves szerződést írt alá, így 2031 nyaráig kötelezte el magát a Manchester Cityhez.

„Ez egy szürreális pillanat számomra – idézte a manchesteri klub hivatalos honlapja a 22 éves brazil szélső. – A Manchester City az elmúlt 15 évben elért sikereivel a világ egyik legvonzóbb klubja a játékosok számára. Hogy ma itt ülhetek, és azt mondhatom, hogy csatlakoztam hozzájuk, életem legbüszkébb pillanata. Imádom a Palmeirast, és mindig is szeretni fogom, de könnyű döntés volt, hogy a Cityt válasszam. A lehető legjobb futballista szeretnék lenni, és azok a beszélgetések, amelyeket eddig a Citynél dolgozó emberekkel folytattam, meggyőztek arról, hogy nincs jobb hely az ambícióim megvalósítására.”

Megígérhetem a Manchester City szurkolóinak, hogy mindent beleadok azért, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki ebből a lehetőségből

– tette hozzá Allan.